오후까지 전국 대부분 지역에 비…돌풍과 천둥·번개도 [오늘날씨]

서울에 비가 내린 지난 7일, 한 시민이 우산을 쓴 채 이동하고 있다. 뉴시스

화요일인 12일은 전국 대부분 지역에서 비가 내리다가 오후에는 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기와 강원 내륙·산지 5~30㎜ △강원 동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남·충북 10~50㎜ △광주·전남·전북 20~70㎜ △경남과 제주도 10~50㎜ △대구·경북 5~30㎜ △부산·울산 5~20㎜다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고, 우박이 떨어지는 곳도 있겠다. 특히 충청권과 전라권, 경남 서부를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에는 시간당 10~20㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

비가 내리는 곳에서는 시설물 관리와 보행자 안전사고 등에 유의하며, 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있으니 교통안전에도 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 15.4도, 인천 15.9도, 수원 15.8도, 춘천 14.8도, 강릉 19.9도, 청주 17.0도, 대전 16.4도, 전주 17.2도, 광주 17.3도, 제주 18.1도, 대구 16.2도, 부산 16.4도, 울산 14.7도, 창원 15.4도 등이다.

낮 기온은 서울 22도, 인천 21도, 수원 22도, 춘천 22도, 강릉 22도, 청주 23도, 대전 22도, 전주 22도, 광주 21도, 대구 22도, 부산 20도, 제주 21도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.

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