암참 “삼성 노사 갈등, 공급망 훼손 우려”

삼성전자 노사가 정부 중재로 재협상을 시작한 11일 주한미국상공회의소(암참)가 삼성전자 노사 갈등과 파업 가능성에 글로벌 공급망 훼손과 투자자 신뢰 등에 대한 우려를 표명했다. 삼성전자 노조는 정부의 사후조정에 따라 다시 협상 테이블에 앉았지만 요구안이 관철되지 않을 경우 18일 총파업에 돌입하기로 했다.



암참은 이날 보도자료를 내고 “삼성전자에서 상당한 수준의 생산 차질이나 운영불확실성이 발생할 경우 글로벌 메모리 반도체 시장의 공급 병목 현상과 가격 변동성 확대, 조달 안정성, 전반적인 공급망 안정성에 대한 우려가 한층 커질 수 있다”고 밝혔다. 암참은 국내에 진출한 미국 및 글로벌 기업들을 폭넓게 대표하는 국내 최대 규모의 외국 상의다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사. 연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관은 “‘또 하나의 가족, 삼성’이라는 이름에 걸맞게 (삼성전자) 노사 모두 사회적 책임감을 가지고 조정에 임해주길 바란다”고 당부했다.



12일까지 예정된 사후조정이 잘 마무리될지는 미지수다. 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 사후조정 시작 전 “회사가 (성과급 상한폐지) 제도화에 대해 입장이 없으면 오늘이라도 저희는 조정이 안 될 것으로 생각한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지