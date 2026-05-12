정몽구재단, 국제협력 청년인재 육성 앞장

현대차 정몽구재단이 국제무대 진출을 희망하는 실무형 인재 양성 프로그램을 이어간다.



현대차 정몽구재단은 지난 8일 서울 성북구 고려대에서 ‘온드림 글로벌 아카데미(OGA)’ 9기 수료식과 10기 입학식을 개최했다고 11일 밝혔다.

지난 8일 서울 성북구 고려대에서 열린 ‘OGA 9기 수료식 및 10기 입학식’에서 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 현대차 정몽구재단 제공

OGA는 현대차 정몽구재단과 고려대 일민국제관계연구원이 2017년부터 운영해온 국제협력 인재 육성 프로그램이다. 프로그램은 단순 이론 교육을 넘어 국제 현장 경험과 네트워크 형성에 초점을 맞췄다. 국제기구·외교 분야 전문가 강의와 함께 유엔, 국제통화기금(IMF) 등 미국 주요 국제기구 본부를 방문하는 현장학습을 통해 글로벌 정책 환경을 체감할 수 있게 했다. 현직 국제기구 종사자와의 커피챗, 선배 장학생 멘토링, 커리어 페어 등 진로 설계에 실질적인 도움도 제공한다. 국제기구나 국제 비정부기구(INGO)에 진출한 수료생에게는 해외진출 장학금도 지원한다. 1기부터 9기까지 총 242명의 수료생 중 134명(55%)이 52개국 76개 국제기구 및 INGO에 진출했다. 이들은 세계은행(WBG), 녹색기후기금(GCF), 유엔난민기구(UNHCR), 경제협력개발기구(OECD) 등에서 활동 중이며, 일부는 국제기구 P급 전문가로 진출했다.

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