5월초 수출 184억弗 역대 최고… 1~10일 기준 전년比 43.7% ↑

반도체 슈퍼사이클에 힘입어 5월 초 수출이 동기간 역대 최대 실적을 기록했다. 국제유가 상승과 고환율 영향으로 에너지 수입 부담은 커진 것으로 나타났다. 11일 관세청에 따르면, 이달 1~10일 수출액은 184억달러로 지난해 같은 기간보다 43.7% 증가하면서 종전 최대치였던 2024년 5월(168억달러)의 기록을 뛰어넘었다. 일평균 수출액은 36억9000만달러로 43.7% 증가했다.

품목별로 보면, 반도체 수출이 85억달러로 지난해보다 149.8% 급증했다. 5월 1∼10일 기준 역대 최대다.

11일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중(46.3%)이 절반에 육박했다. 이는 지난해보다 19.7%포인트 높은 수준으로 1~10일 기준 역대 최대다. 이 외에도 컴퓨터 주변기기(382.8%), 석유제품(2.4%)이 증가했다.

국가별로는 전체 수출의 55.3%를 차지하는 중국(81.8%), 베트남(89.3%), 미국(17.9%)이 모두 늘었다.

같은 기간 수입액은 167억달러로 14.9% 증가했다. 품목별로는 원유(7.9%), 반도체(41.4%), 반도체 제조장비(129.7%), 석유제품(100.8%) 등의 수입이 늘었고, 기계류(-1.9%)는 감소했다. 특히 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 지난해보다 8.9% 증가했다.

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