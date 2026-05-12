가상환경서 현대차 ‘고성능 N’ 몰아볼까

현대차는 고성능 N의 주행 경험을 가상 환경에서 체험할 수 있는 ‘현대 N 레이싱 시뮬레이터’를 출시한다고 11일 밝혔다.

현대차는 LG전자, 소니, 로지텍, 넥스트 레벨 레이싱 등과의 협업으로 이번 시뮬레이터를 개발했다. 플레이스테이션 게임 ‘그란 투리스모 7’을 바탕으로 실차 데이터에 근거한 물리 엔진을 통해 N 브랜드 특유의 고성능 드라이빙 감성을 구현했다고 한다. 현대 N 레이싱 시뮬레이터는 ‘프로’와 ‘레이서’ 2종으로 구성된다. 프로는 LG전자의 프리미엄 라인업 G 시리즈 패널을 탑재한 LG 올레드 프로와 플레이스테이션5 프로를 탑재했다. 레이서에는 LG 올레드 65인치 TV와 플레이스테이션5가 적용됐다.

현대차, WRC·TCR 월드투어 우승 현대자동차의 ‘더 뉴 엘란트라 N TCR’(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)이 지난 9일(현지시간) 이탈리아 미사노 월드 서킷 마르코 시몬첼리에서 열린 ‘2026 TCR 월드투어’ 개막전에서 서킷을 달리고 있다. 현대차는 이 대회뿐 아니라 최근 월드랠리챔피언십(WRC) 2026 시즌에서도 첫 우승을 거뒀다고 11일 밝혔다. 현대차 제공

콕핏은 넥스트 레벨 레이싱 GT 엘리트 라이트 제품에 현대 N 전용 디자인이 적용됐다.

시트는 아반떼 N 라이트 스포츠 버킷 시트와 동일한 제품이 탑재됐다. 스티어링 휠과 페달에는 로지텍 G의 ‘트루포스’ 피드백 기술과 최대 8N·m 토크를 구현하는 ‘RS50 시스템 레이싱 휠’ 등이 쓰였다.

현대 N 레이싱 시뮬레이터는 2026 아이치·나고야 아시안게임 공식 e스포츠 종목으로 선정된 ‘그란 투리스모 7’ 국가대표 선발전의 공식 장비로 활용되기도 했다.

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