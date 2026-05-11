장항준 부부도 찾았다…서동주, 임신 준비 위해 경주 유명 한의원 방문

변호사 겸 방송인 서동주가 임신 준비를 위해 경주의 한 유명 한의원을 방문한 근황을 전했다.

서동주는 지난 8일 자신의 유튜브 채널 유튜브 ‘서동주의 또.도.동’의 ‘서동주 드디어 경주 한의원에 가다! 대추밭백한의원, 경주 1박2일 브이로그’를 통해 남편, 지인들과 함께 떠난 경주 여행 일상을 공개했다.

‘서동주 드디어 경주 한의원에 가다! 대추밭백한의원, 경주 1박2일 브이로그’ 영상 속 서동주. 서동주의 ‘또.도.동’

이번 1박 2일 경주 여행의 가장 큰 목적은 난임 관련 상담으로 잘 알려진 한의원을 방문해 몸 상태를 점검하고 약을 처방받기 위한 것이었다.

영상에서 서동주는 해당 한의원에 대해 오래전부터 주변 추천을 많이 받아왔다고 밝혔다. 그는 가보라는 이야기를 정말 많이 들었지만 예약 자체가 어려워 쉽게 방문하지 못했다고 밝히며 “여태까지 못 가고 있다가 이제 드디어 가게 됐다”고 전했다.

이동 중 지인들과 대화를 나누던 서동주는 난자 냉동과 관련한 이야기도 꺼냈다. 일행들과 밥을 먹게 된 서동주는 “난자 채취해서 얼려 놔”, “언니처럼 고생하지 말고”라고 전하며 자신의 경험을 솔직하게 털어놨다.

또 서동주는 해당 한의원이 난임 부부들 사이에서 상당히 유명한 곳이라고 소개했다. 과거 방송을 통해 장항준 감독과 김은희 작가 부부 역시 이곳을 찾았다는 이야기를 접했다며, 오랜 역사와 입소문으로 잘 알려진 곳이라고 설명했다. 해당 한의원은 130년이 넘었다고.

이어 한의원에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 “웬만한 사람들은 다 거기서 임신이 됐다고 하더라”고 말하면서 “우리 유튜브 댓글에도 (해당 한의원이) 용하니까 약을 지어서 먹어보라는 말이 있었다”고 덧붙였다.

한약을 처음 먹어보게 됐다는 서동주는 “채취를 거의 안 쉬고 계속 시도하고, 주사 맞아서 약이 섞일까 봐 그랬는데 지금 마침 소파 수술하고 쉬는 기간이다”며 “이때 먹어야겠다는 생각을 했다”고 그동안의 과정과 상태를 설명했다.

앞서 서동주는 최근 임신 소식을 전하기도 했지만, 이후 유튜브를 통해 계류유산 사실을 직접 알렸다.

한편 서동주는 지난해 6월 연하의 연인과 결혼식을 올렸다. 남편은 매니지먼트 업계 종사자로 방송 활동을 계기로 인연을 맺어 부부가 됐다고 알려진다.

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