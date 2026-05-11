서울 무임승차 두 번째로 많은 역은 동묘앞…1위는?

서울 지하철 1호선 제기동역 이용객 가운데 절반가량이 65세 이상 경로 무임승차 승객인 것으로 나타났다.

11일 서울교통공사가 발표한 ‘2026년 1분기 경로 무임승차 이용 현황’에 따르면 제기동역의 경로 승차 비율은 47.2%로 집계됐다. 전체 승차 인원 144만명 가운데 약 68만명이 경로 승차 이용객이었다. 이는 전체 평균 경로 승차 비율인 15.1%의 3배가 넘는 수치다.

서울 지하철 1호선 청량리역. 연합뉴스

경로 승차 비율이 높은 역은 동묘앞역(42.0%), 청량리역(35.9%), 모란역(35.9%), 종로3가역(32.4%) 순으로 나타났다. 제기동역과 동묘앞역, 청량리역 등은 최근 3년간 꾸준히 30~40%대 비율을 유지한 것으로 조사됐다.

인원 기준으로는 청량리역의 경로 승차 이용객이 약 76만명으로 가장 많았다. 이어 종로3가역(73만명), 연신내역(71만명), 제기동역(68만명), 창동역(63만명) 순이었다.

노선별로는 서울 지하철 1호선의 경로 승차 비율이 21.6%로 가장 높았다. 이어 서울 지하철 8호선(18.8%), 서울 지하철 5호선(17.3%), 서울 지하철 3호선과 서울 지하철 7호선이 뒤를 이었다. 반면 서울 지하철 2호선은 약 10% 수준으로 가장 낮았다.

등산객 이용이 많은 역사에서는 평일 오전 10시부터 오후 5시 사이 경로 승차 비율이 더욱 높게 나타났다. 수락산역과 마천역은 각각 43% 수준을 기록했고, 불암산역과 도봉산역, 아차산역 등도 30%를 웃돌았다.

서울교통공사는 고령화로 인해 무임승차 비율이 지속적으로 증가하고 있다고 설명했다. 전체 경로 승차 비율은 2024년 14.6%, 지난해 15.0%, 올해 1분기 15.1%로 매년 상승세를 보였다.

무임수송에 따른 재정 부담도 커지고 있다. 서울교통공사의 무임수송 손실금은 2020년 2643억원에서 지난해 4488억원으로 증가했다. 이 가운데 경로 무임승차로 인한 손실금은 3832억원이었다.

서울교통공사 관계자는 “경로 무임승차는 어르신 이동권 보장을 위한 필수적인 공공서비스”라면서도 “이용 비율 증가와 특정 역사 집중 현상으로 부담이 커지고 있어, 국비 지원 등 재정 지원 방안 논의가 필요하다”고 말했다.

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