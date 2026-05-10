포항시·포항상의·RIST, 지역 중소기업 애로기술 해소 협력 강화

경북 포항시는 지난 8일 포항상공회의소, 포항산업과학연구원(RIST)과 함께 지곡 영일대에서 ‘민∙산∙관 기술협력위원회’를 개최했다고 10일 밝혔다.

이날 회의에는 이상엽 포항시 일자리경제국장, 나주영 포항상공회의소회장, 전종연 RIST 경영기획실장 등 기술협력위원들이 참석했다.

포항시와 포항상공회의소, 포항산업과학연구원(RIST)은 지난 8일 지곡 영일대에서 ‘민·산·관 기술협력위원회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

위원회가 추진하는 ‘지역 중소기업 애로기술 지원사업’은 포항시와 포항상의가 총 1억3000만원의 사업비를 분담하고, RIST의 전문 연구·기술 인력을 활용해 지역 기업의 애로기술을 해결하는 협력 모델이다.

이날 회의는 2025년도 애로기술 지원사업의 추진 성과를 공유하는 한편 2026년도 신규 지원과제 선정 및 향후 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

아울러 기술지원사업의 활성화를 위한 실질적인 방안들에 대해서도 심도 있는 의견을 나눴다.

지난해 연구개발·기술지도 분야의 주요 성과로는 층간소음 방지매트 제조공정 개선 및 완충재 활용기술 개발, 노후 생산설비 개선 등이 보고됐다. 이를 통해 지역 기업들은 공정 효율을 높이고 품질 성능을 개선하는 등 실질적인 성과를 거둔 것으로 나타났다.

민·산·관 기술협력위원회는 올해도 수요조사를 바탕으로 지역 기업의 애로기술 해소를 위한 본격적인 지원에 나선다. ▲연구개발과제 5건(㈜에프엠 외 4건) ▲시험분석 6건(리스트벤처 외 5건) ▲기술지도 1건(에스아이씨엔티)을 중심으로 맞춤형 기술 지원을 추진하기로 했다.

또한 중소기업 연구개발(R&D) 확산과 성과 극대화를 위해 연구개발과 기술지도 사업을 지속 추진하며, 사업성과 제고를 위한 홍보도 강화해 나갈 방침이다.

이상엽 일자리경제국장은 “민∙산∙관 기술협력사업은 지역 중소기업의 기술역량 강화와 현장 애로 해소에 실질적인 역할을 해왔다”며 “앞으로도 체계적이고 적극적인 지원을 통해 기업 경쟁력 강화와 지역 산업 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 포항시와 포항상의, RIST는 1998년 9월 중소기업 기술지원 협약을 체결한 이래 민·산·관 기술협력위원회를 공동으로 운영하며, 현재까지 총 987개사, 2559건의 애로기술을 발굴∙지원해 왔다.

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