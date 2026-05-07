에스파, 신곡 'WDA'에 지드래곤 피처링

그룹 '에스파(aespa)'와 한류 그룹 '빅뱅' 멤버 겸 솔로가수 지드래곤(GD)이 협업한다.

7일 KBS 뮤직비디오 심의 결과에 따르면, 지드래곤이 오는 11일 오후 6시 공개되는 에스파의 신곡 'WDA(Whole Different Animal)'에 피처링 가수로 참여했다.

지드래곤, 카리나. 지드래곤 '투 배드' 뮤직비디오 티저 캡처

'WDA'는 에스파가 오는 29일 정식 발매하는 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'의 선공개 곡이다.

당초 에스파 측은 곡 제목과 발매 일정만 공개했으나, 방송사 심의 과정에서 지드래곤의 참여 사실이 공식화됐다.

지드래곤과 에스파의 곡 협업은 이번이 처음이나, 에스파 리더 카리나는 지드래곤과 컬래버레이션을 한 적이 있다. 그는 지난해 2월 지드래곤의 정규 3집 '위버멘쉬' 타이틀곡 '투 배드(TOO BAD)' 뮤직비디오에 출연했다. 에스파는 지드래곤이 프로듀서로 참여한 MBC TV 음악 예능물 '굿데이'에 출연하기도 했다.

에스파의 이번 신보는 이들이 2024년 '아마겟돈' 이후 약 2년 만에 선보이는 정규 음반이다. 총 10곡이 수록되며, 'WDA'를 기점으로 에스파 세계관의 새로운 챕터가 열린다. 오는 29일 오후 1시 발매된다.

<뉴시스>

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