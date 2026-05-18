5억 낡은 주택이 35년 뒤 100억 빌딩…임하룡, ‘왜 저런 땅을’ 비웃음에도 팔지 않은 이유

대한민국 코미디계의 대부 임하룡이 강남구 신사동의 한적한 골목에 위치한 70평 규모의 단독주택을 매입한 것은 1991년의 일이다. 압구정역 인근이 지금의 명품 거리나 메디컬 타운으로 변모하기 전이었다. 인적 드문 동네의 노후 주택에 당시 5억원이라는 거금을 투입한 것은 연예계에서도 상당히 이례적인 행보로 받아들여졌으며, 주변에서는 왜 그런 땅을 사느냐는 비웃음 섞인 의아한 시선이 쏟아지기도 했다. ​

그로부터 35년이 흐른 2026년 현재, 그 자리에는 지하 1층에서 지상 5층 규모의 빌딩이 우뚝 솟아 있다. 최소 100억원 이상으로 평가받는 이 터전은 부동산 투기꾼의 요행이 아닌 평생을 무대 위에서 보낸 노희극인의 정직한 자산 관리 궤적을 증명한다.

1990년대 전성기 시절, 과시용 외제차 대신 신사동 필지를 매입했던 당시 모습. 세계일보 자료사진

매입 당시 임하룡은 취득세를 포함해 약 5억원을 투입했다. 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 그의 위상은 독보적이었다. KBS ‘유머 1번지’와 ‘쇼 비디오 자키’ 등 간판 프로그램을 장악하며 코미디언 수입 1위를 기록하던 시절이었다. CF 한 편 모델료가 수천만원을 호가하던 시기였지만 그는 벌어들인 돈을 허투루 쓰지 않았다. 당시 활동하던 연예인들이 과시용 외제차를 사거나 요식업 프랜차이즈에 뛰어들 때, 임하룡은 오롯이 가족의 안식처가 될 땅에 집중했다.

2000년에는 오랫동안 거주하던 목동 아파트를 정리해 마련한 6억원을 추가로 조달했다. 노후 주택을 허물고 지금의 건물을 신축하며 총 투자금은 11억원 수준으로 늘어났다. 당시 강남권 빌딩 신축 비용으로는 상당한 금액이었으나 임하룡은 자재 하나까지 직접 고르며 내실을 기했다. 현재 이 부지의 가치는 평당 2억원에 육박하며 총액은 100억원에서 130억원을 상회한다. 35년 만에 자산 가치가 20배 이상 상승한 수치다. 그러나 그는 단기 시세 차익을 노린 매각 대신, 자신의 흔적이 담긴 공간을 직접 관리하며 세월이 흐를수록 깊어지는 건축물의 본질적인 매력을 유지하는 길을 택했다.

1991년 5억원에 매입한 노후 주택 부지에 들어선 지하 1층에서 지상 5층 규모의 빌딩 전경. 네이버부동산

건물의 구조를 들여다보면 임하룡이라는 인물이 지닌 삶의 방식이 드러난다. 그는 신축 당시 최상층에 본인 및 가족의 거처를 마련했다. 많은 연예인이 법인 명의를 통한 절세나 빠른 시세 차익을 위해 전 층을 근린생활시설로 채우는 것과는 확연히 다른 행보다. 임하룡은 이 터전을 단순한 자산이 아닌 온 가족이 함께 모여 사는 ‘집’으로서의 기능에 우선순위를 두었다. 임대 수익을 극대화하라는 주변의 권유에도 불구하고 주거 구역을 고수한 것은 수익률이라는 숫자보다 가족과 함께하는 일상이라는 삶의 중심을 선택한 결과였다.

연예계에서 단기간에 수백억원의 차익을 남기고 자산을 갈아타는 사례는 흔하다. 이는 효율적인 투자 전략으로 평가받기도 하지만 임하룡처럼 한 자리를 30년 넘게 지키며 삶의 기반을 박는 인물은 드물다. 이 노희극인은 지금도 건물 5층에 거주하며 매일 아침 안팎을 살피고 1층 카페에서 지인들을 만나는 평범한 일상을 유지한다. 카페는 단순한 수익 공간이 아닌 동료 연예인들과 선후배들이 언제든 찾아와 담소를 나누는 연예계의 사랑방 역할을 겸한다. 최근 고금리와 경기 불황으로 강남 빌딩들이 공실 문제로 몸살을 앓고 있는 와중에도 해당 빌딩이 견고한 자산 가치를 유지하는 비결은 입지보다 시간이 입증한 무게감에 있다.

단기 시세 차익 대신 최상층 주거 구역을 고수하며 가족과의 일상을 선택한 배경 등에 대해 설명하는 임하룡. 유튜브 채널 ‘순풍선우용여’ 캡처

이러한 행보는 무명 시절의 경험에서 기인한다. 군 제대 후 연극 무대를 전전하며 극심한 생활고를 겪었던 그는 뒤늦게 찾아온 화려함이 언제든 사라질 수 있다는 위기감을 지우지 않았다. 1990년대 초 신사동 땅을 매입한 것 역시 투기적 목적이 아닌 노후에도 가족들이 발 딛고 살 수 있는 최소한의 기반을 마련하려는 선택이었다. 2000년 건물을 올린 뒤 현재 2026년까지 26년 동안 임대료를 거의 올리지 않은 일화는 유명하다. 임하룡은 세입자와의 상생이 결국 자산의 견고함을 높인다는 사실을 경험적으로 체득하고 있었다. 이는 인간 임하룡이 지닌 철저한 자기 관리와 루틴이 낳은 결실이다.

1981년 데뷔 이후 45년 세월 동안 철저한 루틴으로 무대와 스크린을 지켜온 흔적. 세계일보 자료사진

결국 임하룡의 100억원 빌딩은 재물 이상의 이정표를 지닌다. 1981년 데뷔 이후 45년 세월 동안 대중에게 웃음을 주기 위해 치열하게 살았던 연기 인생의 실체이자 노후를 뒷받침하는 정직한 증거다. 요령과 단기 이득이 미덕이 된 현 세태에서 임하룡이 보여준 궤적은 선명한 메시지를 던진다. 부동산을 보유한 스타는 많지만 자기 삶을 건물처럼 단단하게 세워 올린 인물은 흔치 않다. 35년 전 그가 샀던 것은 단순한 필지가 아니라 자신의 인생을 완성할 주관 그 자체였다. 그는 오늘도 자신이 세운 보금자리에서 가장 평범하고 성실한 하루를 보내며 희극인으로서의 자존심을 숫자가 아닌 삶으로 증명하고 있다.

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