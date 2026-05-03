월요일 오전까지 중부·호남 비…강원산지에 '눈' 올 수도

월요일인 4일 오전까지 중부지방과 호남에 비가 이어지겠다. 이후 날이 개면서 어린이날에는 맑겠다.



3일 서해북부해상에서 동해상으로 이동하는 저기압 영향으로 전국에 비가 왔다.

3일 인천 중구 영종도 마시안 해변을 찾은 시민들이 갯벌 체험에 나서고 있다. 연합뉴스

이날 밤까지 중부지방과 호남, 경북남서내륙·북부, 제주에 비가 이어지겠다.



수도권·충청내륙·전라동부·제주의 경우 4일 새벽, 강원과 경기북부의 경우 4일 오전까지 강수가 계속되겠는데 기온이 낮은 해발고도 1천ｍ 이상 강원 산지에는 눈이 내려 1∼5㎝ 쌓일 수 있다.



강원은 대기의 불안정도가 심해 싸락우박(지름 5㎜ 미만 우작)이 떨어질 수도 있으니 피해가 없도록 대비해야 한다.



앞으로 더 내릴 비의 양은 강원도 5∼30㎜, 수도권 5∼20㎜, 서해5도·충청·전북 5∼10㎜, 광주·전남·경북남서내륙·경북북부·울릉도·독도·제주도 5㎜ 미만이다.



비와 함께 강풍도 이어지겠다.



4일 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불겠으며 강원산지·동해안에는 5일에도 강풍이 계속 불 전망이다.



바다의 풍랑도 이어지겠는데 서해중부바깥먼바다·제주해상·남해먼바다에 4일 오전, 동해남부남쪽먼바다에 4일 늦은 오후까지 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 칠 것으로 예상된다.



특히 이날 밤부터 중부바깥먼바다 외 서해먼바다, 4일 새벽부터 서해앞바다와 남부남쪽먼바다를 제외한 동해먼바다에서도 바람이 시속 30∼65㎞(8∼18㎧)로 세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ 높이로 높게 일기 시작하면서 풍랑특보가 내려질 수 있겠으니 최신 기상 정보를 확인해야 하겠다.



비가 오고 날이 흐린 데 더해 저기압 후면으로 찬 공기가 유입되면서 기온은 어린이날까지 예년 이맘때보다 약간 낮은 수준을 유지하겠다.



4일 아침 최저기온은 7∼11도, 낮 최고기온은 16∼21도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대전 9도와 20도, 인천 9도와 18도, 광주 9도와 19도, 대구 10도와 21도, 울산·부산 11도와 20도다.



어린이날인 5일은 아침 최저기온이 4∼13도이고 낮 최고기온이 18∼24도겠으며 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.

<연합>

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