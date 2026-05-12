32억원 건물 팔고 월세 1300만 택했다…가수 소유, 집 안 사는 ‘영리한 계산법’

가수 소유가 최근 개인 채널을 통해 공개한 거주 공간과 그에 얽힌 임대료 논란이 대중의 시선을 붙들고 있다. 한 달 주거비가 1300만원에 육박한다는 소식은 숫자 그 자체로 강렬한 인상을 남겼다. 이는 대한민국 주거 시장에서 상위 1% 자산가들만이 점유할 수 있는 영역으로, 소유는 건물주라는 타이틀을 내려놓고 이 ‘입지적인 인프라’를 택했다. 주목해야 할 대목은 그가 32억원에 달하는 서울 마포구 연남동 건물을 매각한 뒤 ‘자발적 무주택 자산가’로 전환했다는 사실이다. 그는 2016년 매입한 건물을 5년 만에 처분하며 약 17억원의 시세 차익을 거두었으며, 이는 연예계에서도 손꼽히는 부동산 성공 사례로 기록된다.

32억원 규모의 연남동 건물을 매각하고 효익 위주의 자산 운용을 선택한 가수 소유. 세계일보 자료사진

그는 자본을 부동산이라는 콘크리트 구조물에 묶어두는 대신, 언제든 활용 가능한 현금 자산으로 흐르게 만드는 ‘현실적인 결단’을 내렸다. 변화무쌍한 엔터테인먼트 시장에서 부동산 타이틀에 집착하기보다 유동성을 확보하는 것이 시장의 변화에 유연하게 대처하는 방책이라 생각한 것이다. 이에 따라 소유는 건물주라는 지위를 내려놓고 서울 용산구 한남동의 초고가 빌라를 거처로 삼아 1300만원의 월세 생활을 시작했다.

그가 고액의 임대료를 감수하며 한남동을 택한 배경에는 합리적인 비용 대비 효율의 산물이 자리한다. 소유에게 주거 공간은 단순히 잠을 자는 장소가 아니라, 철저한 보안과 정온한 환경 속에서 최상의 업무 컨디션을 회복하기 위한 일종의 ‘비즈니스 거점’이기 때문이다. 소유주로서 짊어져야 할 각종 세무 리스크와 건물 유지보수의 번거로움을 덜어내고 정해진 비용을 지불하며 호텔 수준의 서비스를 누리는 편이 본업에 집중하기에 훨씬 유리하다는 셈법이다. 그는 부동산 관리에 에너지를 뺏기는 소모적인 구조에서 탈피해 본업과 콘텐츠 경쟁력을 높이는 활동에 모든 자원을 투입하는 전략적인 방향을 택했다.

월 임대료 1300만원에 달하는 한남동 거처는 그에게 단순한 주거지가 아닌 ‘비즈니스 스튜디오’다. 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’ 화면 캡처

소유의 이러한 경제적 주관은 데뷔 초부터 이어온 철저한 자기 관리의 연장선에 있다. 그는 과거 연습생 시절부터 자신의 수입과 지출을 꼼꼼히 기록하며 미래를 준비해온 확고한 자립가로 유명하다. 무대 위 화려한 퍼포먼스 뒤에는 식단 하나까지 직접 챙기며 자신을 관리했던 엄격함이 있었고, 그 치열함으로 일군 자산의 효율을 극대화하기 위해 그는 다시금 자본의 생리를 활용한다.

이 같은 ‘기능적 접근’은 그가 운영하는 유튜브 콘텐츠와 결합하며 새로운 가치를 창출한다. 주거비로 지출되는 비용이 다시 콘텐츠 제작을 위한 투자금으로 환원되는 선순환 구조를 구축한 것이다. 세련된 인테리어와 한남동의 입지가 주는 미학적 가치는 그 자체로 채널의 위상을 공고히 하는 배경이 되며, 이는 곧 높은 조회수와 광고 수익으로 직행한다. 집이 단순한 지출 항목이 아닌 수익을 창출하는 비즈니스 스튜디오로 변모한 만큼 억대 연봉에 버금가는 연간 임대료도 그에게는 타당한 경영 방침이 된다.

철저한 자기 관리와 루틴으로 일군 자산의 효율을 극대화하는 소유의 전략적 선택. 유튜브 채널 ‘소유기 SOYOUGI’ 화면 캡처

연예인이라는 직업은 정해진 정년이 없기에 오늘 누리는 인기가 내일의 생존을 보장하지 않는다. 소유는 막연한 낙관론에 기대지 않고 철저히 ‘운용의 효율’을 중심으로 자신의 삶을 설계했다. 부동산 하락기나 예기치 못한 시장의 변동성 앞에서 현금이 주는 유연함이 얼마나 ‘날카로운 무기’인지 이미 간파하고 있는 것이다. 필요할 때 언제든 거점을 옮기거나 새로운 사업에 투자할 수 있는 기동력을 확보한 것이야말로 그가 가진 진짜 자산이다.

이러한 명확한 자산 운용은 보컬리스트로서 구축한 그의 영향력이 어떻게 지혜로운 전략적 재원으로 진화하는지를 증명한다. 그는 무리하게 내 집 마련에 집착하며 대출 이자에 쫓기기보다, 자신의 브랜드 가치를 가장 돋보이게 할 장소를 빌려 현재의 파급력을 공고히 하는 방식을 택했다. 집은 반드시 사야 한다는 ‘전통적인 관념’을 정면으로 해체하며, 자산 운용의 통제권을 어떻게 쥐어야 하는지에 대한 실질적인 지표를 보여줬다.

자본의 파도를 지휘하며 주도적인 삶을 설계하는 소유의 방식은 시장의 새로운 모델이 된다. 소유 SNS

결국 소유의 월세 생활은 자산의 후퇴가 아니라 가장 전략적인 전진이다. 32억원짜리 건물을 매각해 손에 쥔 현금으로 최고의 주거 인프라를 향유하는 것은 형식보다 ‘실리’를 중시하는 현대 자산가들의 전형적인 특징이다. 그는 숫자에 흔들리는 대중의 시선에 일희일비하지 않고 자신만의 견고한 재무 구조를 구축하며 미래를 그려가고 있다.

누군가는 그를 두고 집 없는 세입자라 말할지 모르지만 정작 소유는 그 누구보다 자유롭게 ‘자본의 물길’을 지휘하고 있다. 한남동의 거처는 그에게 정착지가 아니라 더 큰 성취를 향해 나아가기 위한 전초기지일 뿐이다. 지혜롭게 벌고 명료하게 판단하며 삶을 조율하는 그의 방식은, 치열한 시장에서 그가 왜 흔들리지 않는 승자로 남았는지를 실증적으로 보여준다.

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