‘에그마요’ 6200원 된다…써브웨이, 내달 7일부터 가격 인상

샌드위치 전문점 ‘써브웨이’가 다음달 7일부터 메뉴 가격을 상향 조정한다고 30일 밝혔다.

샌드위치 전문점 ‘써브웨이’가 다음달 7일부터 메뉴 가격을 상향 조정한다고 30일 밝혔다. 써브웨이 제공

가격 인상은 샌드위치 단품과 사이드, 음료 등에 적용한다. 15㎝ 샌드위치 단품 기준 평균 210원, 약 2.8% 상향 조정된다. 단품 음료와 세트 메뉴는 100원에서 200원 사이에서 조정된다.

15㎝ 메뉴 기준으로는 ‘에그마요’가 5900원에서 6200원, ‘이탈리안 BMT’는 7200원에서 7500원으로 조정한다. 신메뉴인 ‘잠봉’은 가격을 동결한다. 사이드 메뉴인 쿠키는 1500원에서 1600원으로 100원 올린다.

앞서 써브웨이는 지난해 4월 가격을 올린 바 있다. 15㎝ 샌드위치 인기 메뉴 단품 가격을 평균 250원(약 3.7%) 인상했다. ‘에그마요’는 5700원에서 5900원으로 200원(3.5%) 올랐고, ‘이탈리안 BMT’는 6900원에서 7200원으로 300원(4.3%) 인상했다.

써브웨이 관계자는 “지속적인 원재료비 상승과 가맹점 운영 부담을 고려해 불가피하게 가격을 조정하게 됐다”며 “내부 비용 절감 등을 통해 인상 폭을 최소화했으며, 가성비 메뉴를 통해 소비자에게 좀 더 다양한 선택지를 제공해 나가겠다”고 말했다.

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