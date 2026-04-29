[속보] 靑홍보수석 “李대통령, ‘고유가지원금 주유소 사용’ 검토 지시”

이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 ‘고유가 피해지원금’의 사용이 주유소에서 일부 제한되는 문제와 관련해 이를 해제하는 방안을 검토해보라고 지시한 것으로 전해졌다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 29일 KBS라디오 ‘세상의 모든 정보 윤인구입니다’에 출연해 “이 대통령이 어제 (주유소 이용 제한을) 풀어주는 방향으로 검토해 보라고 지시를 내렸다”고 밝혔다.

이 대통령은 “‘고유가 피해지원금’이니 기름 정도는 넣을 수 있게 해야 하는 것 아니냐”고 언급하며 이같이 주문했다고 이 수석은 전했다.

지난 27일부터 1차 지급이 시작된 고유가 피해지원금의 사용처 중에서 연 매출 30억 원이 넘는 주유소는 제외된다.

피해지원금 소비의 경기 진작 효과가 영세 상인 등에 두루 퍼지도록 하기 위한 조치이지만, 현실과 동떨어졌다거나 혼란을 준다는 불만도 제기됐다.

이에 이 대통령이 회의 자리에서 참모들의 의견을 듣고 검토를 지시했다는 것이 이 수석의 설명이다.

이와 관련 청와대는 “처음부터 유가 지원금이 아닌 고유가로 인한 민생 지원금이었지만, 오해가 있을 수 있는 개연성이 있으니 한시적으로 (제한을) 풀어서 유가로 쓸 수 있도록 하는 것도 검토해보자는 정도”라고 설명했다. 이어 “확실히 정해졌다기보다는 국민들의 불편 사항이라고 인지해 검토를 시작했다는 것으로 보면 된다”고 덧붙였다.

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