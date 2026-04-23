"홍강의 기적 함께 만들어갑시다" [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령은 23일 베트남 국가 서열 2위 레 밍 흥 총리과 면담을 가졌다.
이 대통령은 "한국 정부가 베트남 정부와 함께 경제발전의 신성장 동력인 원전, 교통인프라, 에너지 등에서의 전략적 협력을 강화해 감으로써 새로운 홍강의 기적을 함께 만들어 나갈 수 있도록 총리님의 많은 관심과 배려를 부탁드린다"고 말했다.
김혜경 여사는 이날 오전 하노이에 위치한 베트남 민족학박물관에서 베트남 당서기장 부인 응오 프엉 리 여사와 친교의 시간을 가졌다. 김 여사는 “지난해 8월 한국에서의 만남에 이어 이번에 하노이에서 다시 만나게 되어 매우 반갑다”고 인사를 전했다. 이에 응오 프엉 리 여사는 “베트남 민족학박물관에 외국 정상 배우자를 초대한 것은 이번이 처음”이라며 “이번 일정을 더욱 특별하게 준비했다”고 밝혀 양국 간 우정을 강조했다.
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