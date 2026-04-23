무주군, 고령 운전자 면허 반납 시 ‘택시 이용권’ 월 3회 추가 지원

전북 무주군이 고령 운전자의 교통사고 예방과 이동권 보장을 위해 운전면허 자진 반납 시 ‘택시 이용권’을 추가로 지원한다.

무주군은 만 70세 이상 고령 운전자가 면허를 자진 반납할 경우 병원 진료와 장보기, 외출 등 일상생활을 이어갈 수 있도록 매월 3회, 회당 최대 2만5000원의 택시 이용권을 지급한다고 23일 밝혔다.

이번 정책은 고령 운전자의 신체적·인지적 변화로 인한 사고 위험을 줄이는 동시에, 면허 반납 이후 발생할 수 있는 이동 불편을 해소하기 위한 적극 행정의 일환이다. 특히, 기존 면허 반납 시 한 차례 지급한 무주사랑상품권 20만원 외에 지속적인 교통수단을 제공한다는 점에서 실효성을 높였다는 평가다.

주민 박모(80)씨는 “운전이 예전 같지 않아 가족들도 걱정했지만, 차가 없으면 불편해 면허 반납을 망설였다”며 “택시 이용권 지원이 있다면 반납을 적극 고려해보겠다”고 말했다.

무주군은 현재 고령 운전자 면허 반납 유도와 함께 운전 컨설팅 사업도 병행 추진 중이며, 관련 문의는 군청 산업경제과 교통행정팀을 통해 안내받을 수 있다.

무주군 관계자는 “고령자들이 느끼는 대중교통 이용에 대한 현실적인 부담을 덜어주고자 정책을 마련했다”며 “앞으로도 안전과 이동권을 함께 고려한 교통복지 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

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