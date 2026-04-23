공장 멈춰세우면 하루 손실 1조 …초호황 삼성 흔드는 ‘노조 리스크’

투쟁결의대회서 총파업 예고
업계 “호황일수록 투자 중요”
전 세계적인 인공지능(AI) 대전환 및 반도체 시장 초호황기를 맞아 ‘반도체 초격차’의 기반을 단단히 구축해야 하는 시점에 국가 전략 산업의 한 축인 삼성전자 반도체 공장이 사상 초유의 가동 중단 위기에 놓였다. 삼성전자 노조가 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하며 총파업을 예고했기 때문이다. 노조가 파업을 강행할 경우 막대한 생산 차질과 납품 지연에 따른 글로벌 고객사와의 신뢰 문제와 공급망 균열 등 유무형의 피해가 엄청날 전망이다.
삼성전자 첫 과반노조인 ‘삼성전자 초기업노조’는 23일 오후 2시부터 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택사업장 앞에서 성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 투쟁결의대회를 개최했다. 노조 추산 약 4만명이 참여했다.
최승호 노조위원장은 투쟁사를 통해 “지난해 12월부터 4개월 동안 더 나은 삼성전자를 만들기 위해 성실하게 교섭했다”며 “그러나 돌아온 것은 아무것도 없다. 성과급 제도는 여전히 불투명하고, 사측은 일회성 보상이라는 명목으로 교섭을 마무리하려 했다”고 주장했다. 최 위원장은 “우리는 더 참을 수 없어 이 자리에 모였다”며 “성과에 따른 정당한 보상으로 ‘인재 제일’ 원칙을 되살리며, 우리의 당당한 요구가 관철될 때까지 싸움을 멈추지 않겠다”고 했다.
노조는 영업이익 15% 성과급 지급과 성과급 상한제 폐지를 요구하면서 받아들여지지 않으면 다음 달 21일부터 6월7일까지 총파업에 돌입하기로 했다. 회사가 노조의 요구를 수용할 경우 성과급 규모만 40조원을 훌쩍 넘길 것으로 보인다. 파업이 현실화한다면 삼성전자 손실액만 10조∼20조원에 달할 것이란 관측이 나온다. 여기에 생산차질로 납품 기일을 제때 맞추지 못해 반도체 공급망은 물론 협력업체들에 미치는 영향까지 감안하면 천문학적인 손실이 날 수도 있다. 지난달 기준 반도체가 대한민국 전체 수출액의 38.1%를 차지하는 점을 고려하면 국가 경제 전반에도 적지 않은 충격이 예상된다.
업계 관계자는 “생산 안정성을 흔드는 노조의 집단행동은 장기 경쟁력에 부담이 될 수 있다”고 했다. 이 때문에 일각에서는 과거 반도체 등 주요 제조업을 호령하던 미국이 노조의 파업 리스크로 경쟁력을 상실한 점에 빗대 ‘노조 리스크’ 최소화가 반도체 초격차를 위한 관건 중 하나라고 지적한다.
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