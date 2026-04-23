용인시, 원삼 일반산단 1·2공구 부분 준공…반도체 생태계 촉진

경기 용인시가 준공 지연으로 어려움을 겪는 원삼일반산업단지 1·2공구 입주기업들을 위해 부분 준공 인가를 마쳤다고 23일 밝혔다.

민간개발방식으로 조성 중인 원삼일반산단은 세계적 반도체 장비 기업들이 입주해 있어, 시가 추진하는 글로벌 반도체 중심도시 구축의 핵심 거점 중 하나로 평가받는다.

1·2공구 부분 준공 인가가 이뤄진 원삼일반산업단지. 용인시 제공

용인시에 따르면 처인구 원삼면 일원에 조성 중인 원삼일반산단은 기반시설 공사가 완료된 뒤 사업시행자 변경 등의 사유로 전체 준공이 늦어졌다.

이처럼 준공이 지연되면서 해당 입주기업들은 자금 조달과 경영상의 불이익에 노출됐다. 소유권 등기 절차를 밟지 못해 금융권 자금 조달과 경영 계획 수립에 큰 차질을 빚는 등 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.

이번 조치는 해당 기업들의 불편을 덜기 위해 마련됐다. 용인시는 ‘산업입지의 개발에 관한 통합지침’을 근거로 기반시설 공사가 마무리된 구역에 대해 부분 준공을 결정, 기업들이 소유권 등록을 통해 재무 구조를 개선하고 투자를 이어가도록 했다. 부분 준공이 승인된 1·2공구의 면적은 전체 10만8944.7㎡ 중 5만468.7㎡에 달한다.

현재 산단에 입주한 5개 기업 중 도쿄일렉트론코리아를 포함한 4개 기업이 수혜를 보게 된다.

시 관계자는 “부분 준공은 기업의 생존과 지역 산업 활성화를 위한 필수 조치”라며 “현장 중심의 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

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