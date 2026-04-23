썼다 하면 ‘완판’…올해는 오닉스 블랙 입은 ‘제니 헤드셋’ [트렌드]

글로벌 셀럽과 협업한 제품 출시가 잇따르고 있다. 단순한 모델 기용을 넘어 스타의 콘텐츠와 스토리를 제품에 반영하는 방식이 소비자 반응과 매출을 동시에 끌어올리는 전략으로 부상하고 있다.



글로벌 브랜드 Beats(비츠)는 23일 제니와 협업한 ‘비츠 솔로 4 – 제니 스페셜 에디션 인 오닉스 블랙(Beats Solo 4 – JENNIE Special Edition in Onyx Black)’을 출시했다.

지난해에 이은 두 번째 협업으로, 제니가 직접 큐레이션에 참여해 출시 전부터 많은 관심을 받았다. 제니는 2024년 비츠 솔로 버즈 캠페인에 처음 참여한 데 이어 2025년 루비 레드 컬러의 스페셜 에디션을 선보이며 협업을 이어왔다. 올해는 ‘오닉스 블랙’ 컬러로 출시됐다.

신제품 출시를 기념해 서울 성수에서 운영되는 팝업 현장은 제품 콘셉트를 극대화한 공간으로 꾸며졌다. 방문객들은 올 블랙 디테일을 중심으로 제니 특유의 감각적인 미학이 반영된 공간에서 제품을 직접 체험할 수 있다. 특히 제니가 직접 큐레이팅한 재생 목록을 청음할 수 있도록 구성해 단순 전시를 넘어 ‘경험형 콘텐츠’를 제공했다.

제품 전반에 참여한 제니는 “비츠와의 첫 협업은 시작에 불과하다고 생각해왔다”며 “두 번째 챕터인 이번 제품에는 개인적인 의미를 담고 싶었다”고 밝혔다. 이어 “많은 분들이 저와 함께 새로운 경험을 하길 바란다”고 덧붙였다.

업계에서는 이번 협업이 단순한 제품 출시를 넘어 스타의 취향과 스토리를 브랜드 경험으로 확장한 사례로 보고 있다. 특히 블랙핑크 멤버들과 글로벌 브랜드 간 협업이 활발히 이어지며 시장 영향력을 키우고 있다는 분석이다.

또 다른 멤버 지수는 Dior 글로벌 앰배서더로 활동하며 다양한 컬렉션과 캠페인에 참여, 관련 제품들이 연이어 품절되는 등 ‘지수 효과’를 입증했다. 특히 뷰티 라인에서는 지수가 사용한 립 제품과 향수가 SNS를 통해 빠르게 확산되며 매출 상승을 견인했다.

리사는 CELINE 앰배서더로 활동하며 컬렉션 참여 및 스타일링에 참여했다. 리사가 착용한 제품이 ‘완판 아이템’으로 떠오르며 일부 매장에서 오픈런 사태가 빚어지기도 했다.

업계 관계자는 “팬덤을 기반으로 한 글로벌 영향력과 셀럽의 라이프스타일이 결합되면서, 협업 제품이 하나의 콘텐츠로 소비되는 경향이 뚜렷해지고 있다”며 “앞으로도 브랜드와 아티스트 간 협업은 더욱 다양해질 것”이라고 말했다.

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