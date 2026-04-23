“12차 전기본, 재생E 중심 전환 분명히 해야”

“재생E 전환은 민생 대책”

기후단체는 23일 정부가 수립 중인 제12차 전력수급기본계획에 ‘재생에너지 중심 에너지 전환’이 분명히 반영돼야 한다고 촉구했다.

녹색소비자연대 전국협의회·소비자기후행동·소비자시민모임·기후솔루션은 이날 서울 광화문 광장에서 공동 기자회견에서 이같이 밝혔다.

기후단체가 23일 서울 광화문 광장에서 열린 기자회견에서 정부가 수립 중인 제12차 전력수급기본계획에 ‘재생에너지 중심 에너지 전환’이 분명히 반영돼야 한다고 촉구하고 있다. 기후솔루션 제공

이들은 12차 전기본이 2040년까지 전력 수급 구조를 결정하는 최상위 계획인 만큼 단순 공급 계획을 넘어 기후위기 대응인 동시에 민생안전 대책으로서의 방향을 담아야 한다고 강조했다.

구체적으로 2030년까지 재생에너지 100GW 보급 목표를 12차 전기본에 명시할 것을 요구했다. 또 석탄발전소 폐쇄 약속을 이행하고, 이후 발생하는 전력 공백을 재생에너지와 저장장치로 우선 충당해야 한다고 했다. 이들은 재생에너지 100GW가 단순한 설비 목표가 아니라 민생 안정과 에너지 안보를 동시에 달성하기 위한 구조적 전환의 출발점이라고 강조했다.

서아론 녹색소비자연대 국장은 “기후위기와 국제 에너지 시장의 불안정이 이제는 전기요금, 냉난방비, 생활물가 부담으로 이어지고 있는 현실을 소비자들이 직접 경험하고 있다”며 “수입 화석 연료 중심의 전력구조를 유지해 온 결과, 그 위험과 비용이 고스란히 소비자에게 전가돼 왔기 때문”이라고 했다. 그러면서 “재생에너지는 기후위기 대응 수단일 뿐만 아니라 소비자의 삶을 지키는 민생 대책”이라고 했다.

이수진 소비자기후행동 대표는 “화석연료 수입에 의존하는 구조를 유지하는 한, 위기는 반복될 수밖에 없다”며 “재생에너지로의 전환은 환경을 위한 선택을 넘어, 국가의 안전과 경제를 지키기 위한 필수 전략”이라고 강조했다.

김세원 기후솔루션 연구원은 “현행 11차 전기본은 석탄화력발전소 28기, 약 14GW를 LNG로 전환하는 계획을 담고 있는데 이는 탄소중립에 역행하는 방향”이라며 “LNG는 지정학적 리스크에도 취약하고, 한 번 지으면 수십 년간 구조가 고착되는 만큼 폐지되는 석탄의 자리는 LNG가 아니라 재생에너지로 채워야 한다”고 했다.

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