女 하프마라톤 우승자가 알고 보니 남자?…中 황당 사건

중국의 한 마라톤 대회에서 남성이 여자부 하프마라톤에 대리 출전해 우승까지 차지한 사실이 뒤늦게 드러났다.

현지 매체 보도에 따르면 지난달 22일 허난성 안양에서 열린 하프마라톤 대회 여자부에서 1시간 29분 5초 기록으로 1위를 차지한 참가자 A씨가 실제로는 남성 대리 주자를 내세운 것으로 확인됐다.

논란은 14일 수상자 명단이 공개된 이후 불거졌다. 온라인상에서 “여자부 1위 참가자의 번호표를 남성이 달고 뛰었다”는 의혹이 확산했고, 현장 사진에서도 여성 참가 번호표를 단 남성의 모습이 포착됐다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

대회 조직위원회는 즉각 조사에 착수해 17일 결과를 발표했다. 그 결과 우승자 A씨를 포함해 총 3명이 자신의 번호표를 다른 사람에게 넘겨 대리 출전을 시킨 사실이 확인됐다.

이에 조직위는 해당 선수들의 기록과 순위를 모두 취소하고, 관련자 전원에게 영구 출전 금지 처분을 내렸다. 또한 중국육상협회에 해당 사실을 통보해 추가 제재도 요청한 것으로 알려졌다.

아울러 남성이 여자부 우승을 차지하는 동안 현장에서 이를 적발하지 못했고, 수상자 명단 발표 이후에야 논란이 제기됐다는 점에서 운영상의 문제도 지적됐다. 일부에서는 우승자 홍보물에 사용된 사진 역시 남성 선수의 모습이었다는 점을 들어 관리 부실을 비판하고 있다.

대회 측은 “참가 인원이 약 2만명에 달하고 출발 구간이 협소한 데다, 주자들의 이동 속도가 빨라 일일이 신원을 확인하기 어려웠다”고 해명했다.

해당 대회는 약 2만6000명이 참가한 대규모 행사로 풀코스와 하프코스가 함께 진행된 것으로 전해졌다. 논란이 된 여자 하프마라톤 우승 상금은 1000위안(약 20만원대) 수준으로 알려졌다.

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