성평등부, ‘공공생리대 지원 시범사업’ 참여 지자체 공모 추진

이재명 대통령이 올해 초 비싼 생리대 가격을 지적하며 시작된 공공생리대 사업이 첫 삽을 떴다. 성평등부는 지난 달 국무회의에서 ‘공공생리대 드림시범사업안’을 보고했고 이 대통령은 이에 대해 안전성 확보를 당부한 바 있다.

성평등가족부는 23일 ‘필요한 순간에 누구나, 공공생리대 지원 시범사업’을 운영할 10여 개 기초지방자치단체를 공모한다고 밝혔다.

서울의 한 대형마트에 생리대 제품이 진열돼 있다. 연합뉴스

공공생리대 지원 시범사업은 생리대가 장기간 반복적으로 소비해야 하는 필수품인 점을 감안해 필요한 순간 누구나 사용할 수 있도록 지원하기 위해 올해 시범으로 운영한다.

이달 30일 지자체 대상 사업 설명회를 거쳐 다음달 21일까지 시범 사업 신청을 받는다. 인구 및 지역특성 등을 고려해 6월 초에 선정하고 선정된 지자체는 준비 기간을 거쳐 7월부터 순차적으로 시범사업을 추진할 예정이다.

성평등부 관계자는 “올해 시범 지자체에는 국비 전액을 지원하고 내년에 확대할 때는 지방비를 투입해 사업해야 한다”고 설명했다.

주민자치센터, 공공도서관, 문화센터, 복지관, 보건소, 가족센터, 청소년센터 등 지역 내 주요 공공시설에 공공생리대 지급기를 설치해 생리대가 필요한 순간에 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 한다.

유동성이 많은 곳의 생리대는 금방 동이 날 수 있어 사물인터넷(IoT)형 지급기를 배치한다. 성평등부 관계자는 “원격 재고관리 기능이 가장 크다. 잔여 수량이라든가 아니면 보충 알림 등의 관리자에게 이 원격으로 좀 안내가 되도록 할 예정”이라며 “이후에는 QR코드 확인 등도 검토하고 있다”고 설명했다.

지급기에 비치할 생리대는 식약처 기준을 통과한 제품 중 대량 조달계약을 추진하고, 유동인구가 많은 위치에는 대량적재 및 이용량 자동집계가 가능한 지급기를 설치해 효율적인 운영·관리와 안정적인 공급을 지원할 계획이다.

원민경 성평등가족부 장관은 “공공생리대 지원 시범사업 운영으로 여성 건강권이 강화되고, 비상시 누구나 자유롭게 사용함으로써 생리대 접근성이 개선될 것”이라며 “시범사업이 현장에서 차질 없이 운영될 수 있도록 지방정부와 적극 협력하여 사업을 준비하겠다”고 말했다.

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