농협, 1142억 투입해 물가 안정 총력

강호동 농협중앙회장(앞줄 가운데)과 참석자들이 22일 서울 서초구 농협하나로마트 양재점에서 열린 ‘농심·효심·동심 특별할인행사 기념식’에서 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협은 23일부터 5월 20일까지 28일간 전국 농협하나로마트와 자재판매장 등에서 ’농심!효심!동심!(農心!孝心!童心!)⁕ 특별할인행사’를 실시한다고 23일 밝혔다.

* (농심) 농업인의 마음으로 (효심) 부모님께 효도하는 마음을 담아 (동심) 아이들에게는 건강한 먹거리 제공

이번 행사는 가정의 달과 영농 성수기를 맞아 민생 물가 부담을 완화하고 위축된 내수 경기에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 농협은 정부 정책에 발맞춰 지난 설 명절 450억 원, 유류지원 380억 원에 이어 이번 행사에 312억 원을 지원하여 최대 1,142억 원을 물가 안정과 민생 지원에 집중 투입할 계획이다.

앞서 강호동 농협중앙회장은 22일 농협하나로마트 양재점을 방문해 주요 농축산물과 생필품의 수급 및 판매 상황을 점검하고 직원들의 애로사항을 청취했다.

농협은 농협하나로마트와 NH싱싱몰에서 제철과일과 한우, 계란, 생필품 등을 최대 50~60% 할인 판매하며, 자재 판매장에서 PB상품과 소형 농기계를 최대 40% 할인 공급하는 등 주요 농축산물과 농번기 필수 자재의 대폭 할인을 실시한다.

* 판매장별 취급상품, 행사내용 및 가격 상이

강호동 농협중앙회장은 “최근 중동 정세 불안 등 대내외 요인으로 소비자 장바구니 부담이 커진 것이 사실”이라며 “농협은 정부의 민생 안정 정책에 발맞춰 국민이 체감할 수 있는 행사를 지속적으로 마련하여 물가 안정에 적극 동참하겠다”고 밝혔다.

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