日 자위대 무인전력 강화에 北 반발… “재침 야망” 대일 비난

북한이 일본의 무인기 전력 강화를 새로운 공격수단 확보 움직임으로 규정하며 비난했다.

대외매체 조선중앙통신은 일본 육상자위대가 무인기 운용·연구개발 전문 부서를 새로 만든 것을 문제 삼는 논평 ‘새로운 공격수단 확보로 향한 재침세력의 위험한 군사적 동향’을 23일 발표했다.

12식 지대함 유도탄 능력 향상형. 일본 방위성 제공

통신은 논평에서 “(일본) 방위상은 우크라이나 전장에서 상상하지 못할 정도의 빠른 주기로 무인기 기능이 갱신되고 있으며 그에 따라 전투방식도 계속 달라지고 있다, 일본도 새로운 전투방식을 모색해야 한다고 강변하면서 공격형 무인기의 자체 보유를 제창(주장)했었다”고 언급했다. 북한은 이를 근거로 일본이 단순한 방어 차원을 넘어 공격형 무인기 확보에 나서고 있다고 주장했다.

북한은 이런 움직임을 두고 일본의 군사력이 방어를 넘어 공격형으로 바뀌는 흐름이라고 비판했다. 통신은 일본이 ‘명실상부한 선제공격형, 침략형’으로 진화하고 있다고 주장하면서, 자국 방어를 위한 최소한의 군사력이 아니라 현대전과 실전 상황에 맞춘 첨단 공격수단을 갖추는 과정이라고 평가했다.

북한은 이번 무인기 조직 신설을 일본의 최근 무장 강화 움직임과 연결했다. 미국산 토마호크 순항미사일 도입 추진, 이지스 구축함 조카이의 토마호크 운용 능력, 구마모토현의 12식 지대함 유도탄 개량형, 시즈오카현의 25식 고속활공탄 배치 등을 거론하며 일본이 장거리 타격수단을 잇달아 배치하고 있다고 강조했다. 이어 공격형 무인기 보유까지 현실화되면 일본의 공격 능력이 커지고, 이는 군국주의 세력의 전쟁 분위기를 부추겨 군사 행동 가능성을 높일 수 있다고 주장했다.

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