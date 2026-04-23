충북도, ‘프로야구 2군’ 창단 가속도…민관 자문위 위촉

충북도가 프로야구 2군 창단을 위해 속도를 내고 있다

충북도는 23일 도청 신관 회의실에서 ‘퓨처스리그(2군) 창단 민·관 자문위원회’ 위촉식을 열고 본격적인 창단 작업에 돌입했다. 도가 그동안 추진해온 ‘야구단 창단’ 구상을 실질적인 추진 체계로 전환한 것이다.

충북도가 23일 도청에서 프로야구 2군 창단을 위한 민∙관자문위원을 위촉하고 기념사진을 촬영하고 있다. 충북도 제공

자문위는 야구계 인사와 관련 전문가 18명으로 구성된다. 이들은 △KBO 협력 및 대응 전략 논의 △민간 기업 참여 유도 △도민 공감대 형성 등 창단의 중추적인 역할을 맡는다.

도는 ‘제2 프로야구단 창단’과 ‘충북형 다목적 돔구장 건립’에 힘을 싣고 있다. 이를 위해 도는 지난달부터 김재박 전 LG 트윈스 감독, 유승안 전 한화 이글스 감독 등 야구계 원로 및 전문가들을 잇달아 만나 창단 전략에 대한 자문을 구했다. 또 지난 16일 도와 청주시 관계자들이 직접 서울 KBO(한국야구위원회) 사옥을 방문해 허구연 총재와 면담하며 창단 절차와 경기장 기반 요건 등에 대한 실무 협의를 마쳤다.

특히 지난 20일 열린 유관기관 간담회에서는 일본과 미국의 사례를 분석하며 충북에 최적화된 운영 모델이 논의됐다. 소도시 상권을 살린 일본 2군 리그와 가족 단위 문화를 정착시킨 미국 마이너리그의 장점을 흡수해 지역 경제와 스포츠 문화를 동시에 잡겠다는 구상이다.

도는 퓨처스리그 창단을 현재 추진 중인 5만석 규모의 ‘충북형 다목적 돔구장’ 건립과 연계해 효과를 극대화할 방침이다. 이를 통해 중부권 스포츠 거점으로서의 입지를 다지고, 청소년 야구 저변 확대와 관광 콘텐츠 강화를 도모한다는 계획이다.

도 관계자는 “퓨처스리그 창단은 경제와 관광 활성화, 청소년 야구 저변 확대 등 지역 전체의 경쟁력을 높이는 전략적인 사업이 될 것”이라고 말했다.

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