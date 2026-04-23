“방화 의심된다”…대구 지하철서 라이터∙살충제 든 40대 남성 검거

승객이 가득한 출근길 지하철 안에서 라이터와 분사형 살충제를 손에 들고 돌아다닌 40대 남성이 방화 의심 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.

23일 대구 달서경찰서에 따르면, 이날 오전 8시30분쯤 대구 도시철도 1호선 진천역으로 향하던 안심행 열차 내에서 “한 남성이 라이터와 살충제를 들고 다녀 방화가 의심된다”는 승객의 신고가 접수됐다.

지난달 23일 낮 화재가 발생한 대구도시철도 1호선 진천역에서 소방관들이 연기를 역 밖으로 배출하는 작업을 하고 있다. 대구=연합뉴스

신고를 받은 경찰은 즉시 열차 이동 경로를 파악해 진천역 승강장에서 대기하다가 열차가 도착하자마자 A씨를 현주건조물방화 미수 혐의로 현장에서 체포했다.

경찰 조사 결과 그가 소지했던 살충제는 불에 잘 붙는 가연성 물질인 것으로 확인됐다. 밀폐된 지하철 객차 안에서 라이터와 함께 사용할 경우 자칫 대형 화재로 이어질 수 있었던 위험한 상황이었다. A씨는 체포 이후 범행 동기나 경위 등을 묻는 경찰의 질문에 일체 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “열차 내 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 A씨가 실제로 라이터를 켜는 등 방화를 시도하려 했는지 구체적인 행적을 조사 중”이라고 말했다.

앞서 달서구 진천역에선 지난달 23일에도 낮 12시5분쯤 지하 1층(대합실) 환기실에서 용접기를 활용한 냉각탑 절단 작업 중 발생한 불꽃이 기계 주변 내장재에 튀면서 불이 났다. 대구교통공사는 지하철 역사 내 에어컨 시스템 냉각탑이 30년가량 돼 교체 작업을 진행하던 중 사고가 났다고 밝혔다.

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