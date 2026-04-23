이재명 대통령 지지율 69% ‘고공행진’…국민의힘 15% ‘역대 최저치’

이재명 대통령의 국정운영에 대한 국민적 신뢰가 취임 이래 최고 수준을 유지하고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 반면 여당인 국민의힘은 지지율이 급락하며 현 정부 출범 이후 가장 낮은 성적표를 받아 들었다.
23일 발표된 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 등 4개 조사 기관의 전국지표조사(NBS) 결과에 따르면, 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 69%로 집계됐다. 이는 2주 전 조사와 동일한 수치로, 지난 3월 4주 차부터 시작해 3회 연속으로 역대 최고치를 이어가고 있는 모습이다.
국정운영을 잘못하고 있다는 부정 평가는 21%로 나타났다. 이는 직전 조사보다 1%포인트 하락한 수치로, 긍정 평가와 부정 평가 간의 격차는 더욱 벌어졌다.
정당 지지도 조사에서는 거대 양당의 희비가 극명하게 갈렸다.
더불어민주당은 지난 조사 대비 1%포인트 상승한 48%를 기록하며 안정적인 우위를 점했다.
국민의힘의 지지율은 2주 전보다 3%포인트 하락한 15%에 머물렀다. 이는 현 정부 출범 이후 기록된 가장 낮은 지지율로, 당의 위기감이 고조될 것으로 보인다.
이번 조사는 지난 4월 20일부터 22일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1005명을 대상으로 실시됐다.
휴대전화 가상번호(100%)를 활용한 전화 면접 조사로 이뤄졌으며 응답률은 17.7%였다.
신뢰 수준은 95% 신뢰수준에서 표본 오차 ±3.1%포인트다.
보다 상세한 조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 전국지표조사(NBS) 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
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