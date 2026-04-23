주낙영 "중단 없는 경주 대도약" 약속, 3·3·3 비전 제시 [6·3의 선택]

오는 6·3 지방선거 국민의힘 경북 경주시장 후보로 최종 확정된 주낙영 후보가 '중단 없는 경주 발전'을 반드시 완성하겠다고 약속했다.

주낙영 후보는 22일 시민 담화문을 통해 "경주의 미래를 다시 맡겨주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "보내주신 지지와 성원을 '중단 없는 경주 발전'을 완수하라는 준엄한 명령으로 받아들이겠다"고 밝혔다.

주낙영 국민의힘 경주시장 후보가 지난달 경주시청에서 3선 출마선언을 하고 있다. 주낙영 후보 캠프 제공

이어 "이번 경선에서 끝까지 선전해주신 박병훈·이창화·여준기 후보께 위로와 감사의 말씀을 전한다. 세 후보의 열정과 비전은 경주의 더 큰 도약을 위한 밑거름이 될 것"이라고 강조했다.

주 후보는 "경선 과정에서 생각과 선택은 달랐지만, 더 나은 경주를 바라는 마음은 모두 같았다"면서 "이제는 하나로 힘을 모아야 할 때"라고 역설했다.

그러면서 "모든 후보와 지지자들의 뜻까지 함께 품고 본선 승리와 경주 발전으로 보답하겠다"고 덧붙였다.

주낙영(오른쪽) 국민의힘 경주시장 후보가 최근 김석기 국회의원, 이철우 경북지사 후보와 기념촬영을 하고 있다.

주낙영 후보는 향후 시정 운영 방향으로 '3·3·3 비전'을 제시했다.

그는 △3선 국회의원·3선 도지사·3선 시장 간 긴밀한 협력체계 구축 △예산 3조 원 시대 개막 △미래 산업 육성을 통한 일자리 3만 개 창출 등을 핵심 공약으로 내세웠다.

또 "40년간 행정 경험과 중앙 네트워크를 바탕으로 경주의 막힌 길을 뚫고 시민 삶의 변화를 만들어내겠다"며 "더 낮은 자세로 시민의 목소리를 듣고 책임 있게 시정을 완수하겠다"고 강조했다.

주낙영 후보는 "지지했던 후보가 달랐더라도 이제는 '경주'라는 이름 아래 함께해 달라"며 "하나 된 힘으로 더 큰 경주, 더 행복한 시민의 시대를 활짝 열겠다"고 약속했다.

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