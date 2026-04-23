류진 "전지현 이사 소문에 계단 오르내려"

배우 류진이 전지현을 보기 위해 노력했다고 밝혔다.

22일 방송된 MBC '라디오스타'에는 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 출연했다.

류진. MBC '라디오스타' 캡처

이날 '라디오스타' 첫 출연이라는 기태영은 '친한 형 따라서 왔다고'라는 물음에 "제가 전혀 재밌지 않다. 토크쇼 부담스러웠는데 (류진) 형님 얼굴 뵐 겸 나왔다"고 답했다.

김구라는 “두 사람 같은 동네 살지 않냐”고 물었다.

류진은 "같이 송도 살다가 지금 제가 청라로 이사갔다"며 "이사오고 나서 잘 못 만나게 됐다"고 했다.

그러면서 "그때는 같은 아파트 같은 라인이었다. 제가 8층 기태영이 4층이었다. '우리집보다 아래네' 좋아했다"며 "그런데 한두 달 만에 3N층으로 이사를 가버리더라"라고 했다.

류진은 "전지현씨가 꼭대기로 이사 온다는 소문 들어서 그때부터 계단 오르내리기를 시작했다"며 "집 앞에라도 한 번 가보려고 했다"고 말했다.

김구라가 "배우 활동 오래하셨는데 신인 때 본 적 없냐"고 묻자 류진은 "본 적 없다"고 답했다.

<뉴시스>

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