韓 "혼자 뚜벅이로 부산시민 만날 것"…국힘 '진종오 지원' 고사

무소속 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북갑 국회의원 보궐선거 지원 의사를 밝힌 국민의힘 친한(친한동훈)계 진종오 의원에게 "도와주려는 마음은 너무도 고맙지만 혼자 뚜벅이처럼 다니면서 부산 시민들을 일대일로 만나겠다"고 말했다.



한 전 대표는 전날 밤 "마음만 받겠다"면서 진 의원에게 이같이 말했다고 진 의원이 23일 SBS라디오에서 전했다.



이는 한 전 대표가 무소속인 자신의 선거 지원을 두고 진 의원에 대한 당내 진상조사와 징계 가능성까지 거론되는 상황을 의식한 것으로 풀이된다.



앞서 장동혁 대표는 진 의원이 자당에서 제명된 한 전 대표의 선거 지원을 위해 부산에 집을 구했다는 언론 보도가 나오자 이에 대한 진상 조사를 20일 지시한 바 있다.



진 의원은 이날 "당에서 부산에 왜 집을 구했는지 소명하라는 내용의 소명서가 와서 어제 작성해 제출했다"고 말했다.



그는 '당에서는 부산 북갑에 거처를 구한 것을 한 전 대표 선거 지원하러 가는 것으로 보는 듯하다'는 진행자의 말에 "시원하게 말씀드리면 사실은 맞다"며 "분열된 보수 재건을 위해, 가는 길이 뜻이 맞는다고 생각하면 제가 선택한 게 맞는다고 본다"고 답했다.



그러면서 "한 전 대표가 저를 내치시더라도 저는 (부산 북갑에) 갈 것"이라며 "저는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 할 일을 해나가겠다"고 강조했다.



한편 진 의원은 전날 김진태 강원지사가 강원도를 찾은 장동혁 대표를 향해 결자해지를 요구한 것을 두고 사실상 '2선 후퇴' 등을 요청한 것이란 해석이 나오는 데 대해선 "지금 상황에서 너무 당을 흔드는 것보다는 (장 대표가) 여의도보다 현장에 가는 게 맞다"고 말했다.



그는 '장 대표에 대한 우려에도 불구하고 (당내가) 조용한 이유는 무엇이냐'는 질의에는 "저도 (장 대표에게) '물러나시는 게 맞다. 이건 아닌 것 같다'고 얘기를 했었지만, 지금 그렇게 된다고 한들 어려운 부분인 것 같다"고 답했다.

<연합>

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