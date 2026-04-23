中, 드라마 '21세기 대군부인'도 훔쳐봐…"바이두서 쉽게 접속"

중국에서 공식 서비스되지 않는 콘텐츠를 불법으로 시청하는 행태가 이어지며 논란이 되고 있다.



MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 국내외에서 인기를 끌자 일부 중국 누리꾼들이 이를 불법으로 시청하고 있는 것으로 나타났다.

중국 최대 리뷰 사이트 더우반에 만들어진 '21세기 대군부인' 리뷰 페이지. 서경덕 교수 SNS 캡처

해당 작품은 현재 글로벌 스트리밍 서비스 디즈니+를 통해 전 세계에 제공되고 있다. 그러나 중국에서는 디즈니+가 공식 서비스되지 않아 정식 시청 경로가 없다.



서경덕 성신여대 교수는 23일 자신의 SNS를 통해 "중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 이 드라마에 관한 리뷰 페이지가 이미 만들어졌고, 이날 기준 별점 평가에는 1만여 명이 참여했으며 리뷰는 4천여 건이 등록됐다"고 전했다.



특히 중국 최대 포털 바이두에서 해당 작품을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다.



서 교수는 "이제 중국 내에서 '불법시청'은 일상이 된 상황"이라며 "어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 더 기가 막힐 따름"이라고 밝혔다.



이어 "지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때"라며 "자국민들의 불법행위에 대한 문제점을 적극적으로 알리고, 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야 한다"고 강조했다.

<연합>

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