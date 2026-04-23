허경환, 80억 재산설·3억 광고설 해명 “사실 아냐…변동성 많아”

유튜브 채널 '알딸딸한참견' 화면 캡처

코미디언 허경환이 80억 재산설에 대해 직접 해명했다.

21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '스카이캐슬 우주 SF9 찬희, 야자타임에서 판 뒤집고 솔직 토크까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 공개된 영상에서 안재현은 "첫 회 나가자마자 '진실게임' 무섭더라. 바로 기사가 많이 나갔더라"며 허경환의 80억 재산설에 대해 이야기했다.

허경환은 "생각보다 궁금하지 않은 우리의 진실에 대해서 많은 분들이 관심을 가지더라"며 웃었다.

그러면서 "다시 한 번 얘기하지만 현금으로 딱 가지고 있다 이러면 진짜 멋있는 건데, 그게 변동폭이 많기 때문에 그렇지 않다"고 강조했다.

허경환은 광고모델 몸값에 대해서도 언급했다. 찬희의 주류 광고 촬영 이야기에 허경환은 "나는 주류는 안 한 것 같다. 이번에 밀면 광고가 들어왔다"고 말했다.

이에 뮤지는 "얼마 받았냐. 한 3억?"이라고 물었다. 허경환은 "아니다"라면서 "너 입 열지 마라. 이상한 기사 많이 뜬다"며 난감한 기색을 내비쳤다.

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