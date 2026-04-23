상용차 전동화·로봇 융합…전북도 ‘모빌리티 대전환’ 시동

전북도가 첨단 모빌리티 산업의 핵심 거점 도약을 목표로 상용차 전동화와 미래 차 산업 전환에 속도를 내고 있다. 소재·부품·장비 특화단지 조성과 전기 상용차 배터리 평가 기반 구축, 로봇 기반 특장차 기술개발 등 3대 축을 중심으로 산업 생태계 고도화에 나섰다.

22일 전북도에 따르면 전북은 완주·군산 완성차, 김제 특장차, 전주·익산 소재·부품, 새만금 실증·수출로 이어지는 전국 최대 상용차 클러스터를 갖추고 있으며, 국내 상용차 생산의 97%를 담당하는 핵심 생산기지다. 다만, 배터리 용량 한계와 수소 충전 기반 시설 부족 등으로 전동화 전환 속도는 상대적으로 더딘 상황이다.

이에 도는 산업통상자원부 공모 사업인 ‘상용차 모빌리티 전동화 소부장 특화단지’ 지정에 공을 들이고 있다. 2030년까지 총사업비 1500억원 규모로 추진되는 이 사업은 완주테크노밸리 일원을 중심으로 전장부품 기반 구축과 연구개발(R&D), 인력 양성 등을 아우르는 종합 지원 체계를 구축하는 것이 핵심이다.

전동화 기반 구축도 병행한다. ‘전기 상용차용 멀티·배터리 시스템 성능·안전성 평가시험센터’는 국내 최초로 다중 배터리 시스템을 검증하는 시설로, 군산 새만금국가산단 내 미래모빌리티테크센터에 들어선다. 총 218억원이 투입되며, 평가 시설과 장비 구축을 통해 기업의 기술개발과 사업화를 지원할 계획이다.

이와 함께 로봇과 자동화 기술을 접목한 특장차 개발도 추진한다. ‘다기능 로봇 탑재 스마트 올인원 준설특장차’ 기술 개발 사업은 하수관로 점검과 준설, 청소를 통합 수행하는 지능형 장비를 개발하는 것으로, 전북·경북·광주가 참여하는 초광역 협력사업으로 진행한다. 총 88억원이 투입되며 산업재해 예방과 지하 기반 시설 관리 효율성 제고가 기대된다.

양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “소부장 특화단지 지정은 지역 자동차 부품기업이 전동화와 로봇 중심 산업으로 전환하는 결정적 계기가 될 것”이라며 “배터리 평가센터 구축과 특장차 기술개발 사업과의 연계를 통해 전북 미래 모빌리티 산업 기반을 더욱 공고히 할 방침”이라고 말했다.

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