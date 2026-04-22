‘멀티 히트’ 이정후 웃고, ‘송구 실책’ 김혜성 울고

이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(로스앤젤레스 다저스)의 ‘코리안 메이저리거’ 시즌 첫 맞대결에서 이정후가 웃었다.



이정후는 22일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 다저스와의 미국 메이저리그(MLB) 홈 경기에서 6번 타자 우익수로 선발 출장해 3타수 2안타 1타점으로 샌프란시스코의 3-1 승리에 힘을 보탰다. 시즌 7번째 멀티히트(한 경기 안타 2개 이상)를 친 이정후의 시즌 타율은 0.259(81타수21안타)로 상승했다. 이정후는 샌프란시스코 타선이 1회부터 다저스 우완 에이스 야마모토 요시노부(일본)을 두들겨 2-0으로 앞선 1회 1, 3루 기회에서 첫 타석에 들어섰다. 야마모토의 커브를 잡아당겨 우전 안타를 만들어낸 이정후는 시즌 9번째 타점을 올렸다.



반면 다저스의 7번 타자 유격수로 선발 출전한 김혜성은 치명적인 송구 실책으로 패배의 빌미를 제공했다. 김혜성은 1회 샌프란시스코의 리드 오프 윌리 아다메스의 안타성 타구를 역동작으로 잘 잡았지만, 1루에 악송구해 주자를 2루에 보냈다. 샌프란시스코는 안타와 볼넷으로 무사 만루를 만든 뒤 라파엘 데버스의 우전 적시타, 케이시 슈미트의 희생플라이, 이정후의 안타로 단숨에 3점을 뽑았다.



김혜성은 수비 실책을 타석에서 만회했다. 2회 첫 타석에서 이날 다저스의 첫 안타를 때려낸 김혜성은 0-3으로 끌려가던 4회 1사 만루에서 침착하게 밀어내기 볼넷을 골라내며 이날 다저스의 유일한 득점을 만들어냈다. 그러나 다저스는 계속된 만루 찬스에서 알렉스 콜이 병살타로 물러나 더는 추격하지 못했다.



4회 중견수 직선타로 잡힌 이정후는 6회 2사 주자 없는 세 번째 타석에서는 갑자기 퍼부은 소나기에도 야마모토의 스플리터를 잡아당겨 깨끗한 우전 안타를 날렸다. 김혜성은 1-3으로 뒤진 7회초 샌프란시스코 좌완 불펜 맷 게이즈가 등판하자 우타자 대타 미겔 로하스로 교체돼 1타수 1안타 1볼넷 1타점으로 경기를 마쳤다. 김혜성의 시즌 타율은 0.333(27타수 9안타)로 올랐다.



다저스 간판스타인 오타니 쇼헤이는 첫 세 타석에서 무안타로 침묵하다 7회 유격수 방면 내야 안타로 1루를 밟아 추신수(43)를 넘어 53경기 연속 출루로 아시아 타자 이 부문 최장 신기록이자 다저스 구단 역대 2위 타이기록을 썼다.

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