박성한, 44년 묵은 기록에 ‘통쾌한 한 방’

SSG의 유격수 박성한의 타격감이 식을 줄을 모른다. 개막 이후 ‘미친 타격감’을 자랑하고 있는 박성한이 44년 묵은 기록을 깨뜨리며 데뷔 10년차에 최고의 시즌을 보내고 있다.

박성한 '개막전부터 쉼 없는 안타' (대구=연합뉴스) 김현태 기자 = 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기. 1회 초 무사 상황에서 타석에 선 SSG의 박성한이 안타를 친 뒤 1루로 달리고 있다. 2026.4.21 mtkht@yna.co.kr/2026-04-21 19:56:47/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

박성한(사진)은 지난 21일 대구 삼성전에서 1번타자 유격수로 선발 출장해 1회 상대 선발 최원태의 초구 직구를 당겨쳐 깔끔한 우전 안타를 만들어냈다. 이 안타로 박성한은 올 시즌 개막전부터 19경기째 빠짐없이 안타를 생산해냈다.

프로야구 원년인 1982년 롯데의 김용희가 세운 개막 이후 최장 연속 경기 안타 기록(18경기)을 44년 만에 경신해냈다. 44년 묵었던 기록을 깬 비결은 초구 공략이다. 박성한은 “초구를 치려고 처음부터 생각하고 타석에 들어섰다. 초구부터 (배트를) 돌리지 않으면 후회할 것 같아서 오늘은 좀 더 과감하게 돌렸다. 안타가 나와서 그다음부터 더 편안하게 쳤던 것 같다”고 말했다.

신기록을 달성한 날, 박성한은 연장전에서 결승타까지 때려냈다. 연장 10회 4-4로 맞선 2사 2루에서 삼성의 아시아쿼터 외국인 투수인 우완 미야지 유라의 148㎞ 직구를 중전 적시타로 연결해 5-4를 만들어 팀의 승리를 이끌었다. 박성한은 “마지막 그 순간에 정말 타점을 내고 싶었다. 빗맞았는데 코스가 잘 나왔다. 운이 많이 따른 것 같다”고 설명했다.

이날 3안타를 몰아친 박성한은 시즌 타율을 0.486(70타수 34안타)까지 끌어올렸다. 타격 2위인 삼성 류지혁(0.420)에 크게 앞선 선두다. 프로 데뷔 후 3할 타율을 넘긴 게 2021시즌(0.302), 2024시즌(0.301)까지 딱 두 번에 불과한 박성한이지만, 지금의 페이스라면 개인 최고 타율은 물론 생애 첫 타격왕까지 노릴 수 있다. 박성한은 타율만 높은 게 아니다. 삼진 7개를 당하는 동안 볼넷을 17개를 골라낼 정도로 선구안도 출중하다. 덕분에 출루율은 무려 0.584에 달한다. 당연히 리그 1위 기록이다. 박성한은 현재 자신의 기록에 대해 “이렇게 고타율을 쳐본 게 처음이기도 해서 감사함을 갖고 경기에 임하는 것 같다”고 웃으면서 답했다.

이제 박성한의 시선은 리그 전체 연속 경기 안타 기록으로 향한다. KBO리그의 연속 경기 안타 기록은 박종호가 2003년과 2004년에 걸쳐 세운 39경기다. 박성한은 “최선을 다하고 또 운이 많이 따르면 할 수 있지 않을까 생각한다. 도전은 계속해보겠다”고 각오를 다졌다.

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