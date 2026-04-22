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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 와이파이 연결이 안 돼.
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리얼 중국어 회화
입력 :
2026-04-22 19:14
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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 와이파이 연결이 안 돼.
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[설왕설래] 수학여행 공포
울산교육청이 올해부터 전문 안전요원 200명을 확보해 학교 현장에 투입하기로 했다. 이들 안전요원은 학생 인솔과 응급 대응, 야간 생활지도 등 그간 교사가 전적으로 떠안았던 부담을 나누는 역할을 맡는다고 한다. 안전요원 지원으로 그간 위축됐던 현장체험학습이 정상화할 것으로 기대된다는 게 교육청의 전언이다. 전국교직원노동조합이 전국 분회장 789명을 대상으
[데스크의눈] K서바이벌 예능과 선거
대한민국 예능은 유독 경쟁을 사랑한다. 그 정점에 ‘서바이벌’이 있다. 서바이벌 예능의 시작이 된 ‘슈퍼스타K’를 비롯해 쇼미더머니, K팝스타, 프로듀스101, 스트릿 우먼 파이터, 피지컬: 100, 흑백요리사까지, 나열하자면 끝이 없다. 이젠 하다 하다 서바이벌 예능의 1등들이 모여서 ‘끝판왕’을 가리는 프로그램(‘1등들’)까지 나올 정도다. 이쯤이면 ‘
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