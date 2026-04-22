‘2026 북중미 월드컵’ JTBC·KBS 공동 중계…MBC “일방적으로 협상 종료 발표. 유감”

2026 북중미 월드컵 대진표. 사진=FIFA 공식 홈페이지 갈무리

오는 2026년 북중미 월드컵 단독 중계권을 확보한 JTBC가 KBS와 공동 중계를 확정했다.

MBC, SBS와 진행한 중계권 재판매 협상은 불발됐다.

JTBC는 22일 “지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과 KBS와 공동 중계를 확정했다”며 “TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다”고 밝혔다.

KBS와 JTBC는 중계권료 140억원에 협상을 타결한 것으로 전해졌다.

동일한 조건을 두고 고심하던 SBS는 “120억원 이상은 어렵다”는 입장을 밝히면서 결국 협상이 결렬된 것으로 전해진다.

반면 MBC는 2026 북중미 월드컵 TV 중계권 재구매를 위해 전날 JTBC에 협상안을 제안했는데, JTBC는 이 제안에 답하지 않은 것으로 드러났다.

MBC관계자는 “JTBC는 본사의 제안에는 답변하는 대신, 오늘 언론을 통해 협상 결렬을 선언했다”며 “협상 당사자에는 통보하지 않고, 일방적으로 협상 종료를 발표한 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

한편 오는 6월 11일(현지시간) 개막하는 북중미 월드컵은 캐나다·미국·멕시코 3국이 공동 개최해 사상 처음으로 104개 경기가 진행된다.

앞서 JTBC는 2026∼2032년 동·하계 올림픽과 2025∼2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 뒤 지상파 3사에 재판매를 시도했으나, 협상이 결렬되면서 지난 2월 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 단독 중계했다.

이를 두고 시민사회 등에서 국민의 보편적 시청권이 훼손됐다는 비판이 나오자 JTBC는 북중미 월드컵 중계권 재판매를 위해 지상파 3사와 협상을 진행해왔다.

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