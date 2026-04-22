‘솔로지옥3’ 윤하정, 10월 결혼 발표…“평생 함께할 소중한 사람”

넷플릭스 예능 프로그램 ‘솔로지옥3’에 출연하면서 대중에 얼굴을 알린 윤하정이 결혼 소식을 전했다.

지난 21일 윤하정이 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 결혼을 발표하며 팬들과 기쁨을 나눴다. 사회관계망서비스(SNS)

윤하정은 지난 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 결혼을 발표하며 팬들과 기쁨을 나눴다.

그는 “지난 3년 가까운 시간 동안 ‘솔로지옥3’를 통해 많은 사랑과 응원을 받을 수 있어 정말 행복한 시간을 보냈다”고 먼저 감사의 인사를 전했다.

이어 윤하정은 “오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 다가오는 10월 평생을 약속하게 되었다는 소식을 전하려 한다”며 결혼을 앞두고 있음을 밝혔다.

갑작스러운 결정이 아닌, 오랜 교제 끝에 내린 결정이라는 점에서 그의 진심이 더욱 전해진다. 그는 예비 배우자에 대해 구체적으로 밝히지는 않았지만, ‘소중한 사람’이라고 표현하면서 깊은 애정을 드러냈다.

또한 그는 “앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁드린다”며 팬들의 지속적인 응원과 관심을 부탁했다.

더불어 “늘 감사한 마음을 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠다”고 덧붙이며 앞으로의 활동과 삶에 대한 책임감 있는 태도를 보였다.

한편 1998년생인 윤하정은 ‘솔로지옥3’ 출연을 계기로 대중에게 이름을 알렸으며, 방송 이후 꾸준히 관심을 받아왔다.

이후 유튜브 채널 ‘돌돌하’와 자신의 인스타그램 계정을 통해 여러 콘텐츠를 제작하며 대중과 소통을 이어왔다.

소식을 접한 누리꾼들은 “축하한다”, “드디어”라며 축하의 메시지를 남겼고, 일부는 그의 유쾌한 성격에 비춰 “결혼 생활이랑 육아도 시트콤처럼 재밌을 것 같다”고 댓글을 남겼다.

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