고창 김치원료 공급단지 조성 ‘재시동’…환경영향평가 협의 완료

전북 고창군이 사시사철 김치원료 공급체계 구축을 위한 산업단지 조성 사업에 속도를 내고 있다.

고창군은 전북도와의 소규모 환경영향평가 협의가 지난 13일 완료되면서 김치원료 공급단지 부지 정지공사를 재착공하고 본격적인 공정에 돌입했다고 22일 밝혔다. 이번 협의는 법정 처리기간 30일보다 9일 단축된 21일 만에 마무리되며 행정 효율성도 높였다는 평가다.

전북 고창군이 대산면 산정리 일원에 320억원의 사업비를 들여 구축할 ‘사시사철 김치원료 공급단지’ 조감도. 고창군 제공

이에 따라 협의 기간 중 중단됐던 공사는 지난 15일부터 재개됐으며, 이번 주부터는 표토 제거 작업에 들어가는 등 공정이 본격화됐다. 특히 대상 부지가 기존 논으로 활용됐던 점을 고려해 사전 지반 강화 작업도 병행하고 있다.

고창군은 부지 조성을 선제적으로 마무리해 전체 사업 일정의 안정성을 확보할 방침이다. 이후 건축공사는 오는 7월 기본·실시 설계 용역 완료 후 발주를 거쳐 하반기 중 착공할 계획이다.

‘사시사철 김치원료 공급단지’는 대산면 산정리 일원에 국·도비 등 총 320억원을 들여 저온저장시설과 절임·전처리 가공시설, 염수 재활용 시설 등을 구축한다. 김치산업의 원료 수급 안정화와 지역 농가·중소업체 지원을 통한 산업 생태계 구축이 목표다.

고창군 관계자는 “부지 특성과 계절적 요인을 고려해 선제적으로 공정을 추진하고 있다”며 “김치 산업 경쟁력 강화를 위한 기반 시설을 적기에 구축할 것”이라고 말했다.

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