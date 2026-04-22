육중완, 결혼 10년 만에 밝힌 부부생활 공개 “신혼 초부터 각방”

SBS ’동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 화면 캡처

가수 육중완이 결혼 10년 만에 그동안 공개하지 않았던 가정생활을 처음으로 공개했다.

육중완은 지난 21일 방송된 SBS ’동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 신혼 시절부터 아내와 각방을 사용해왔다는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다.

과거 방송에서 ‘옥탑방 야생남’ 이미지와는 달리 이날은 정돈된 방에서 홀로 잠에서 깨어나는 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

방송에서는 최근 목동으로 이사한 근황과 함께 아내와 딸이 부산 처가로 떠나며 찾아온 ‘10년 만의 자유’를 보내는 모습도 공개됐다.

육중완은 “아이 교육을 위해 목동으로 이사했지만, 개인적으로는 답답한 면도 있다”며 “홍대에서 지내다 이곳에 오면 낯선 기분이 든다”고 솔직한 심경을 전했다.

그는 "신혼 때부터 아내와 잠자리가 달랐다"고 설명했다. 이에 MC 김숙이 '결혼 조건이었느냐'고 농담을 던지자 그는 폭소로 화답했다.

이날 방송에서는 특히 아내와 딸이 부산 처가로 떠나며 얻게 된 '10년 만의 자유'를 만끽하는 모습도 담겼다.

아침부터 캔맥주를 마시며 해방감을 누린 육중완은 "아내가 아이를 위해 모든 것을 바치는 삶을 산다. 이런 온전한 자유는 10년 만"이라고 덧붙였다.

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