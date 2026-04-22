‘과즙세연’과 협업한 화장품 회사…비판에 “미흡한 판단” 사과

천연성분을 기반으로 소비자들 사이에서 인기를 얻은 화장품 브랜드가 인터넷 방송 진행자 ‘과즙세연(본명 인세연)’과 협업한 제품을 출시했다가 소비자들의 비판에 공식 사과했다.

화장품 브랜드 ‘시드물’은 21일 공식 홈페이지에 올린 글에서 “항상 시드물을 믿고 응원해 주시는 고객님들께, 이번 세트 구성 관련 시드물이 지향해 온 가치와 고객님의 신뢰를 저버리는 미흡한 판단이 있었던 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 시드물 공식 홈페이지 캡처

화장품 브랜드 ‘시드물’은 21일 공식 홈페이지에 올린 글에서 “항상 시드물을 믿고 응원해 주시는 고객님들께, 이번 세트 구성 관련 시드물이 지향해 온 가치와 고객님의 신뢰를 저버리는 미흡한 판단이 있었던 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “해당 분의 자발적인 사용 후기와 직접적인 연락을 계기로 더 많은 분들께 제품을 경험하게 해드리고자, 일회성 세트 구성을 진행하면서 시작했다”며 “고객님들의 소중한 의견을 겸허히 수용해 즉시 해당 세트는 판매 종료 및 삭제 조치했다”고 설명했다.

앞서 과즙세연은 지난 19일 자신의 유튜브 채널에서 시드물 제품 광고 영상을 공개했다. 그는 “마케팅을 거의 하지 않는 브랜드인데 팬들과 좋은 제품을 나누고 싶어 직접 연락해 광고를 진행하게 됐다”고 말했다. 유튜브 채널 ‘과즙세연’ 영상 캡처

앞서 과즙세연은 지난 19일 자신의 유튜브 채널에서 시드물 제품 광고 영상을 공개했다. 그는 “마케팅을 거의 하지 않는 브랜드인데 팬들과 좋은 제품을 나누고 싶어 직접 연락해 광고를 진행하게 됐다”고 말했다.

이에 누리꾼 사이에서는 노출 수위가 높은 콘텐츠로 인지도를 쌓은 과즙세연과의 협업을 비판하는 목소리가 높아졌고, 일부는 ‘불매운동’까지 언급했다.

회사는 “기획 과정에서 브랜드 가치에 부합하지 못한 판단과 충분히 검토하지 못한 점을 깊이 사과드린다”며 “마케팅 전반을 더욱 세심하게 점검,개선하고 화장품 성분, 피부고민 해결 화장품에만 집중하겠다”고 덧붙였다.

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