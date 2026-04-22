주한美사령관 “사드 한반도에 있어… 어떤 시스템도 옮기지 않아”

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 21일(현지시간) 한국에 배치된 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계)를 중동 지역으로 빼내지 않았다고 공식 확인했다.

브런슨 사령관은 이날 미 상원 군사위원회에 출석, 한반도의 사드를 빼 중동에 재배치한 것이 대북 억지에 어떤 영향을 주느냐는 질문을 받자 “어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다. 사드는 여전히 한반도에 있다”고 답했다. 브런슨 사령관은 “우리는 탄약을 보내고 있고 (탄약이) 이동을 위해 대기 중”이라고 덧붙였다.

제이비어 브런슨 한·미연합사령관 겸 주한미군사령관. 세계일보 자료사진

미군 고위관계자가 공개석상에서 사드 시스템 반출이 없었다고 확인한 것은 처음이다. 앞서 미 워싱턴포스트는 지난달 9일 미 당국자들을 인용, 한국에 배치된 사드 시스템 중 일부를 이란전쟁이 벌어지고 있는 중동 지역으로 이동시키고 있다고 보도한 바 있다. 국내 언론들도 경북 성주 기지 주변에서 사드 발사대 이동 움직임이 있는 것으로 추정된다고 보도했다.

브런슨 사령관은 이날 상원 청문회에서 주한미군이 병력의 규모보다 역량 강화에 초점을 맞추고 있다고 밝혔다. 그는 “한반도는 미국 본토를 방어하고 이 지역에서의 미국 국익을 증진하는 데 핵심적인 전략적 요충지”라며 “주한미군은 급변하는 전략적 과제에 대응하기 위해 현대화를 추진하고 있다”고 말했다. 그는 “이것이 내가 (주한미군의) 숫자보다 역량에 전적으로 초점을 맞추는 이유”라면서 “주둔은 기본 전제이지만 규모에서 역량으로의 전환을 진정으로 이해하기 위해 한반도에 배치돼야 할 구체적 역량에 초점을 유지하는 것이 필수적”이라고 강조했다.

브런슨 사령관은 주한미군의 역할과 관련 대북 억지에서 대중 견제로 무게 중심을 옮기고 있음도 시사했다. 브런슨 사령관은 “주한미군 부대들이 인도태평양사령부 훈련에 참여하는 것은 인도태평양 전역의 억지 지원을 위해 한국에서의 능력을 투사할 수 있는 잠재력을 보여준다”고 했다.

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