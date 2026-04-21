영덕대게, ‘대한민국 대표브랜드 대상’ 13회 수상

경북 영덕군을 상징하는 전국구 특산물 ‘영덕대게’가 최근 서울 신라호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’ 시상식에서 수산물 부문 대표브랜드로 선정돼 이 부분 13회 수상이라는 금자탑을 쌓았다.

2026 대한민국 대표브랜드 대상 시상식 모습. 영덕군 제공

21일 영덕군에 따르면 iMBC·동아닷컴·한경닷컴이 공동 주최하는 ‘대한민국 대표브랜드 대상’은 국내 최고 권위를 자랑하는 시상으로, 브랜드 인지도와 소비자 선호도를 바탕으로 각 브랜드의 최초 상기도, 차별화, 신뢰도, 품질 등 다각적인 항목을 전문가와 소비자의 평가하는 국내 최고 권위의 상이다.

영덕대게는 상이 제정된 2006년 이래 수산물 부문에서 독주 행보를 이어가고 있으며, 이는 최고의 명성과 최상의 품질을 오래도록 유지하고 있음을 방증하는 것이다.

영덕대게가 수많은 경쟁 수산물 속에서 십수 년간 정상을 지킬 수 있었던 비결은 특출한 맛과 영양은 물론, 엄격한 품질관리를 통해 쌓아온 두터운 신뢰도에 있다.

특히 브랜드의 가치를 높이기 위한 영덕군의 체계적인 홍보와 생산자들의 지속적인 노력이 결합하면서 영덕대게는 단순한 특산물을 넘어 하나의 명품 브랜드로 자리매김했다는 평가다.

황인수 영덕부군수가 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’ 시상식에서 상을 받고 있다.

이러한 성과에는 그간 영덕군의 노력들이 숨어있다.

영덕군은 영덕대게 자원의 지속가능한 보호와 품질 유지를 위해 서식지 조성과 산란장 정비는 물론, 대게 자원 보존을 위한 연구와 지역 네트워크 구축 등에 심혈을 기울이고 있다.

2026 대한민국 대표브랜드 대상 시상식에 참가한 영덕군 대표단.

또한, 56t급 어업지도선 영덕누리호를 도입해 불법 어업을 단속하고 품질 인증제를 운용해 상품의 가치와 품질을 보증하는 등 소비자 신뢰 확보와 브랜드 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다.

황인수 영덕부군수는 “13회 수상이라는 금자탑은 현장에서 묵묵히 고품질 대게를 생산해 온 어민들의 끊임없는 노력과 철저한 품질관리가 만들어낸 결실”이라며, “앞으로도 지역 어업인들과 긴밀히 협력해 브랜드의 명성을 지켜나가 국내외 소비자들이 믿고 찾을 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 소감을 밝혔다.

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