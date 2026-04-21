“세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”… 민주당, 강진원에 ‘원칙론’ 직격 [6·3의 선택]

더불어민주당 전남도당이 무소속 출마를 선언한 강진원 강진군수 예비후보를 향해 “세 차례 탈당을 반복한 정치에 복당은 없다”며 강경한 입장을 밝혔다.

전남도당은 21일 입장문을 통해 “원칙을 버리고 당을 떠난 정치에 다시 설 자리는 없다”며 “선거에서 승리하면 복당하겠다는 발언은 정당을 개인 정치의 도구로 여기는 인식의 드러남”이라고 비판했다.

더불어민주당 전남도당 로고. 민주당 제공

도당은 강 예비후보의 행보를 두고 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.

이어 “이 같은 행보는 정치적 신념이 아니라 개인의 유불리에 따라 움직여 온 정치의 전형”이라며 “정당을 필요할 때만 찾는 ‘임시 거처’처럼 여긴 것”이라고 비판 수위를 높였다.

이번 탈당의 배경에 대해서도 강하게 문제를 제기했다. 도당은 “당의 징계와 판단을 회피하기 위한 탈당은 사실상 당 결정에 대한 정면 불복이자 책임 회피”라며 “선거 이후 복당을 기정사실처럼 언급하는 것은 민주당을 사유물처럼 여기는 위험한 발상”이라고 밝혔다.

더불어민주당 전남도당은 “당의 원칙을 거부하고 탈당한 순간 그 책임 또한 스스로 감당해야 한다”며 “선거 결과에 따라 다시 당으로 돌아오겠다는 발상 자체가 정당정치를 부정하는 것”이라고 강조했다.

또 “이 같은 정치에 면죄부를 주는 순간 당원들의 헌신과 희생은 무너진다”며 “강진군수 선거는 개인의 정치적 생존이 아닌 지역의 미래를 선택하는 선거”라고 덧붙였다.

전남도당은 끝으로 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지