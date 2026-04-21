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日 육상자위대 훈련 중 전차 포탄 폭발…대원 3명 사망

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일본 오이타현의 육상자위대 훈련장에서 전차 사격 훈련 중 포탄이 포 안에서 폭발해 대원 3명이 숨지고 1명이 다쳤다.

 

21일 NHK에 따르면 이날 오전 8시30분께 오이타현 육상자위대 히주다이 훈련장에서 전차 사격 훈련 도중 포탄이 폭발했다.

일본 육상자위대 전차 모습. AFP연합뉴스
일본 육상자위대 전차 모습. AFP연합뉴스

이 사고로 전차에 타고 있던 대원 4명 중 3명이 숨지고 1명이 부상했다.

 

현재까지 민간 피해는 확인되지 않았다.

 

훈련 부대는 오이타현에 주둔한 육상자위대 전차부대였으며, 사상자 4명은 최신형 '10식 전차'에 탑승하고 있었다.

 

10식 전차는 육상자위대의 4세대 전차로, 전장 약 9.5m, 폭 약 3.2m, 높이 약 2.3m다. 기관총 등을 장착한 무게는 약 44t이다.

 

고이즈미 신지로 일본 방위상은 이날 사고에 대해 전차 포탄이 포 안에서 폭발했다며 유감을 표했다.

 

다카이치 사나에 일본 총리도 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "사실관계의 상세와 원인은 현재 확인 중"이라며 "이런 상황에 이르게 된 것은 매우 유감이다. 숨진 대원들의 명복을 진심으로 빈다. 유가족의 깊은 슬픔에 마음을 함께하며 애도의 뜻을 표한다. 정부로서 원인 규명에 힘쓰는 동시에 안전 관리 철저에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>


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