다이나믹 듀오·아메바컬쳐, 사랑의달팽이에 3000만원 기부

힙합듀오 다이나믹 듀오와 소속사 아메바컬쳐가 청각장애 아동·청소년의 소리 찾기를 위해 콘서트 수익금 3000만원을 기부했다고 사랑의달팽이가 21일 밝혔다.

이번 기부금은 경제적 어려움을 겪고 있는 청각장애 어린이들의 치료 등 필요한 곳에 전달될 계획이다.

다이나믹 듀오의 이번 기부는 단발성이 아닌, 오랜 시간 이어져 온 나눔이라는 점에서 의미를 더한다.

이들은 2013년부터 클라리넷앙상블 정기연주회 게스트로 무대에 올라 재능기부를 펼쳤고, ‘소리모아 캠페인’ 등에도 함께 하며 청각장애 인식 개선에 힘을 보태왔다.

또한 다이나믹 듀오와 아메바컬쳐는 매년 콘서트 수익금을 사랑의달팽이에 기부하고 있다.

더욱이 이번 나눔은 아메바컬쳐와 고(故) 고경민 전 대표가 이어온 ‘선한 영향력’의 연장선에 있다.

최규상 현 대표가 이러한 나눔의 가치를 계승하며, 음악을 통해 사회와 연결되는 아티스트들의 긍정적인 영향력을 실천으로 이어가고 있다.

이행희 사랑의달팽이 회장은 “다이나믹 듀오와 아메바컬쳐가 오랜 시간 함께 만들어온 나눔의 발걸음에 깊이 감사드린다”며 “이들의 따뜻한 영향력이 더 많은 아이들에게 소리를 선물하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

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