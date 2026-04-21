얌샘김밥, 21일 영암 한우 담은 ‘로코노미’ 신메뉴 4종 출시…지역 상생 확대 방침

김밥·분식 프랜차이즈 얌샘김밥이 21일, 전남 영암 한우를 활용한 ‘로코노미(Loconomy)’ 신메뉴 4종을 선보이며 지역 상생 행보를 이어간다.

‘로코노미’는 지역(Local)과 경제(Economy)의 합성어로, 지역 특산물을 활용해 메뉴를 선보이는 전략이다. 얌샘김밥은 이번 신메뉴를 통해 전남 영암 한우를 활용한 메뉴를 출시할 예정이다.

이번에 출시되는 메뉴는 ▲한우소보로비빔밥 ▲한우소보로볶음밥 ▲한우계란말이김밥 ▲한우소보로김밥 등 총 4종이다.

‘한우소보로비빔밥’은 고소하게 볶은 한우 소보로와 신선한 채소가 어우러진 구성의 메뉴다. ‘한우소보로볶음밥’은 달짝지근한 양념과 한우 소보로의 고소함이 조화를 이루며, ‘한우계란말이김밥’은 부드러운 계란말이 속에 달콤하고 고소한 한우 소보로를 더해 식감을 살렸다. ‘한우소보로김밥’은 달큰한 양념으로 볶은 한우 소보로를 활용해 구성한 메뉴다.

얌샘김밥은 그동안 지역 사회와의 상생을 기반으로 지역 농특산물을 발굴해 메뉴로 구현해 왔다. 앞서 전남 영암의 새청무 쌀과 완도 전복을 활용한 메뉴를 선보인 데 이어, 이번 영암 한우 라인업을 통해 로코노미 전략을 이어간다는 계획이다.

특히 이번 신메뉴 출시는 소비자에게 식재료를 활용한 식사를 제공하는 동시에, 지역 사회에는 농특산물 판로 확대 효과를 기대하고 있다.

얌샘김밥 관계자는 “이번 신메뉴는 브랜드가 추구하는 상생의 철학을 담아낸 로코노미 프로젝트의 두 번째 라인업”이라며, “앞으로도 전국의 다양한 식재료를 발굴해 고객에게는 선택지를 제공하고, 지역 경제 활성화에도 연계되는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.

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