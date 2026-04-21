고아성, ‘괴물’ 촬영 때 가출 청소년 오해…“경비아저씨가 잡으러 왔다”

배우 고아성이 영화 데뷔작 괴물 촬영 당시 겪었던 에피소드를 공개했다.

고아성은 21일 방송된 KBS1 ‘아침마당’에 연극 ‘바냐 삼촌’으로 호흡을 맞추고 있는 이서진과 함께 출연했다.

이날 고아성은 자신의 영화 데뷔작인 ‘괴물’을 언급하며 “14세 때 오디션을 보고 촬영에 들어갔다. 당시에는 필름으로 찍던 시기라. 내가 필름 세대의 마지막인 것 같다”고 회상했다. 이어 “‘괴물’은 지금 봐도 재미있는 작품이고, 명절 때 TV로 방영될 때마다 반갑다”고 말했다.

KBS1 ‘아침마당’ 방송화면 캡처

촬영 당시 겪은 해프닝도 전했다. 그는 “방학 기간에 수원 KBS 세트장에서 하수구 장면을 찍었는데, 분장을 한 채 돌아다니다 보니 경비 아저씨가 가출 청소년인 줄 알고 잡으러 오신 적이 있다”고 밝혔다.

고아성의 아역 시절 활동 이력도 공개됐다. 2005년 KBS ‘열려라 동요세상’, 2004년 어린이 드라마 ‘울라불라 블루짱’ 등에 출연했던 영상이 나오자, 그는 “보지 말라”면서 이서진의 눈을 가리는 등 당황한 모습으로 웃음을 자아냈다. 이를 지켜본 이서진은 “처음 봤다. 너무 귀엽다. 어쩌다 이렇게 됐냐”고 농담을 건넸다.

이서진은 고아성에 대해 “옆에서 보면 물병도 잘 못 딸 정도로 연약하다. 그런데 연기할 때 보면 연출의 특별한 지시 없이 자기가 연기를 하는데, ‘저렇게도 연기하는구나’ 싶다”면서 “아이디어도 너무 좋고 스마트하다”고 호평했다.

한편 이서진과 고아성은 러시아 극작가 안톤 체호프의 대표작 ‘바냐 삼촌’에서 각각 바냐와 소냐 역을 맡아 무대에 오르고 있다. ‘바냐 삼촌’은 인간의 내면과 삶의 아이러니를 그린 작품으로 체호프의 4대 희곡 중 하나로 꼽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지