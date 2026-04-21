이소라, 홍진경과 15년만 재회 “안 만나는 게 나았을까?”

모델 이소라가 고(故) 최진실이 떠난 뒤 연락이 끊겼던 홍진경과 15년 만에 예능 프로그램을 통해 재회한 가운데 첫 방송을 앞둔 심경을 전했다.

20일 이소라는 자신의 인스타그램을 통해 '소라와 진경' 이번 주 일요일 첫 방송 한다"는 글을 게재하고 오는 26일 처음 방송되는 MBC 새 예능 '소라와 진경'을 홍보했다.

그는 "진경이와 제가 가진 추억의 대부분은 상실과 맞닿아 있어서 지난 15년간 서로의 안부조차 묻지 못했다"며 "그런 우리를 제작진이 '모델'과 '패션'이라는 공통의 서사로 다시 묶어주었다. (사실은 찐 다큐였음)"이라고 소감을 전했다.

그러면서 "다시 만난 우리, 과연 안 만나는 게 더 나았을까? 아니면 만나길 백 번 잘 했을까? 그 답을 여러분이 시청하며 꼭 찾아 달라"고 청했다.

새 예능 '소라와 진경'은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 담는다. 오는 26일 오후 9시10분 첫 방송된다.

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