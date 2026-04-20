김광열 영덕군수 예비후보 “군정의 목적지는 군민” [6·3의 선택]

김광열(사진) 경북 영덕군수 예비후보는 민선 8기 출범 당시를 되돌아보며 “군민 곁에서 함께하는 군수가 되겠다는 다짐으로 임기를 시작했다”고 20일 밝혔다.

김 군수는 “수십 년간 공직 경험을 바탕으로 군민이 필요로 하는 곳이라면 어디든 달려가겠다는 각오로 임했다”며 “군수라는 자리는 특정한 목표를 달성하고 끝나는 자리가 아니라, 군민과 함께 계속 걸어가는 자리라는 점을 깨달았다”고 강조했다.

특히 김 군수는 군정 철학에 대해 “군수에게 목적지는 따로 있는 것이 아닌 군민 그 자체”라며 “끝이 있는 목표가 아니라 함께 지속적으로 걸어가는 과정이 중요하다”고 역설했다.

공직자로서의 자세에 대해서도 언급했다.

그는 “공무원은 직업을 넘어선 사명이라고 생각한다”며 “성과를 앞세우기보다 책임과 실행이 우선시 돼야야 한다”고 말했다.

또한 “정책은 현장에서 답을 찾아야 하며, 군민이 신뢰할 수 있도록 끊임없이 노력하는 것이 필요하다”고 밝혔다.

김 군수는 “군정은 누군가를 이기기 위한 것이 아니라 함께 살아가기 위한 것”이라며 “군민과 함께하는 행정을 이어가겠다”고 말했다.

이어 “앞으로도 군민과 동행하며 책임 있는 자세로 군정을 이끌어가겠다”고 밝혔다.

김 군수는 “영덕에서 태어나고 살아온 삶의 끝도 영덕일 것”이라며 “그만큼 영덕의 현재와 미래에 대한 책임감을 누구보다 무겁게 느끼고 있다”고 밝혔다.

이어 “영덕을 지켜온 사람으로서, 지역의 변화를 끝까지 책임지겠다는 각오로 임하고 있다”고 덧붙였다.

재선 도전에 나선 김 군수는 “오직 영덕을 위한 길을 다시 선택했다”며 “군민 곁에서 함께했던 군수로서, 다시 여러분 곁에 서겠다”고 밝혔다.

이어 “지난 4년은 군민 여러분과 함께 영덕의 변화를 추진해 온 시간이었다”며 “현장에서 답을 찾는 행정을 통해 새로운 기틀을 마련하고, 위기를 기회로 바꾸기 위해 노력해왔다”고 말했다.

또한 “영덕은 지금 중요한 분기점에 서 있다”며 “특히 신규 원전 유치는 지역경제 구조와 향후 발전 방향에 영향을 미칠 수 있는 사안”이라고 설명했다.

그는 “지금까지 추진해 온 정책과 사업들이 안정적으로 이어질 필요가 있다”며 “그 과정을 잘 알고 있는 만큼 책임 있게 마무리하겠다는 생각”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로의 과제들을 차질 없이 추진해 나가며 지역의 발전 방향을 구체화해 나가겠다”고 덧붙였다.

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